Mit Borja Janariz wechselt ein erfahrener Digital Signage-Experte zu Gather with Econocom. Die ProAV- und Digital Signage-Unternehmenseinheit von Econocom sieht sich als Marktführer in Europa. Mit Tochterunternehmen in 16 Ländern und mehr als 8.800 Mitarbeiter erzielte Econocom 2023 einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro. Davon 250 Millionen Euro mit ProAV und Digital Signage Produkten und Services.

In seiner neuen Rolle als International Sales Director soll Borja Janariz das ProAV und Digital Signage Serviceportfolio von Gather verbessern und Marktanteile steigern. Im Fokus stehen hochmoderne, nachhaltige und sichere AV-Lösungen insbesondere für Enterprise-, Bildungs- und Projekte im öffentlichen Sektor. In Spanien und Benelux ist Econocom auch ein etablierter Anbieter für Digital Signage-Lösungen in Retail und Hospitality.

„Wir freuen uns, Borja bei Gather willkommen zu heißen“, sagt Jean Pierre Overbeek, Direktor von Gather. „Sein tiefes Verständnis des AV-Ökosystems, gepaart mit seiner Leidenschaft für Innovation, macht ihn zu einer unschätzbaren Ergänzung unseres Teams. Wir freuen uns darauf, seine Erfahrung und seine Führung zu nutzen, um neue Lösungen für unsere Kunden weltweit voranzutreiben.“

Borja Janariz kommentiert: „Ich freue mich sehr, zu Gather zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens zu stoßen. Da sich die AV-Branche in einem beispiellosen Tempo entwickelt, freue ich mich darauf, eng mit unseren talentierten Teams und Partnern zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der digitalen Transformation und immersiver Erlebnisse in ganz Europa und darüber hinaus weiter zu gestalten.“