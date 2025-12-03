Ein weiteres intensives Jahr geht zu Ende – und wieder bietet der invidis Jahreskommentar die Gelegenheit, den gewohnten Betriebsmodus kurz anzuhalten und mit etwas Abstand auf unser Geschäft und die Branche zu schauen.

2025 war kein Jahr der großen Inszenierung, sondern ein Jahr der bewussten Entscheidungen. Die bekannten Rahmenbedingungen – geopolitische Spannungen, vorsichtiger Konsum, Kostendruck und hohe Erwartungen an Nachhaltigkeit – sind geblieben. Gleichzeitig hat sich unser Markt weiter professionalisiert: Retail Media ist vom „Trendthema“ zum festen Bestandteil im Marketingmix geworden, Instore Retail Media gilt inzwischen als einer der dynamischsten Wachstumstreiber der Handelskommunikation.

Für P.O.S. The Instore Experience stand 2025 im Zeichen der Vertiefung. Wir haben bewusst keine neuen Akquisitionen angestoßen, sondern Integration klar vor Expansion gestellt: Prozesse harmonisiert, Schnittstellen reduziert, Verantwortlichkeiten geschärft. Unser Ziel war und ist, dass Kunden die gebündelten Kompetenzen im Alltag spüren – nicht in der Überschrift einer Pressemitteilung, sondern in stabilen Rollouts, verlässlichem Betrieb und nachhaltigen Instore-Lösungen.

2025: Reifung eines Marktes – und unseres Rollenverständnisses

Der Markt selbst hat sich auch in diesem Jahr spürbar weiterentwickelt. Retail Media hat die Experimentierphase endgültig hinter sich gelassen und ist zu einem festen Bestandteil im Marketingmix von Handel und Marken geworden. Der physische Point of Sale rückt damit noch stärker in den Fokus: Instore Retail Media wird professionalisiert, datengetrieben und messbar – und die Erwartungshaltung gegenüber Technikpartnern steigt entsprechend.

Für uns als P.O.S. The Instore Experience bedeutet das, unser Rollenverständnis zu schärfen. Wir sind längst nicht mehr nur Integrator von Audio- und Signage-Lösungen, sondern zunehmend Übersetzer zwischen Welten: zwischen Handels- und Medialogik, zwischen IT- und Marketinganforderungen, zwischen Kampagnenidee und operativem Betrieb über Jahre hinweg. Dass unter dem Dach von P.O.S The Instore Experience Kompetenzen wie Instore Radio, Instore TV, Energie- und Device-Management sowie Content- und Kampagnensteuerung zusammenkommen, ist dabei ein echter Wettbewerbsvorteil – aber auch eine Verpflichtung zu klarer Positionierung.

Diese Konsolidierung im Markt – sowohl auf Seiten der Dienstleister als auch auf Seiten der Handelsunternehmen – haben wir 2025 aufmerksam, aber ohne Nervosität verfolgt. Nicht jede Offerte, nicht jeder Rollout und nicht jede Partnerschaft passen zu unserem Profil. Unser Anspruch bleibt, Projekte anzunehmen, die technisch und wirtschaftlich nachhaltig sind und in denen wir unsere Stärken tatsächlich ausspielen können.

Showroom, Alltag und ein verhalten optimistischer Blick nach vorn

Ein wichtiges Scharnier zwischen Strategie und Realität bleibt unser Showroom in Köln. Das Loft im Belgischen Viertel hat sich 2025 weiter als Begegnungsort etabliert – für Händler, Marken, Technologiepartner und Agenturen. Hier diskutieren wir nicht über abstrakte Buzzwords, sondern testen reale Szenarien: Wie lassen sich Retail-Media-Logiken mit Instore-Betriebsprozessen verbinden? Welche Kombination aus Audio, Bewegtbild und Energieeffizienz funktioniert in welchem Format? Welche Rollen spielen Daten und Automatisierung wirklich – und wo ist ein guter Mensch am Mischpult immer noch die beste Lösung?

Trotz der bekannten Unsicherheiten – von globalen Krisen bis zu vorsichtigen Investitionsentscheidungen im Handel – blicken wir verhalten optimistisch in die Zukunft. Die Nachfrage nach verlässlichen Partnern, die Instore-Projekte langfristig begleiten, nimmt eher zu als ab. Gleichzeitig wissen wir, dass Wachstum nicht von allein kommt: Wir werden auch 2026 sehr genau hinschauen, welche Themen wir vertiefen, welche Partnerschaften wir eingehen und wo wir bewusst „Nein“ sagen.

Zum Abschluss dieses Jahresrückblicks möchte ich mich bei unseren Kunden, Partnern und natürlich bei unserem Team bedanken. 2025 war kein spektakuläres, aber ein wichtiges Jahr – eines, in dem wir Fundamente gefestigt und Weichen gestellt haben. Für die invidis-Leserschaft wünsche ich einen gelungenen Jahresabschluss, einen klaren Kopf für die Entscheidungen des kommenden Jahres und viele spannende Projekte.