2025 war für Dimedis ein Jahr des Wachstums und der bewussten Entscheidungen. Wachstum allein reicht nicht aus, wenn es nicht von stabilen Strukturen getragen wird. In erster Linie haben wir unser Tech- und Serviceportfolio gezielt gestärkt und begegnen damit den steigenden Anforderungen unserer Kunden an Skalierbarkeit, Integrationsfähigkeit und Professionalität: inhaltlich, organisatorisch und auch personell.

Wir haben Verantwortlichkeiten neu verteilt und unser Führungsteam gezielt verstärkt. Diese Neuausrichtung hat sich schnell bewährt: Entscheidungen werden heute strukturierter und schneller getroffen, Themen klarer priorisiert und Kunden ganzheitlicher betreut. Als Team sind wir fokussierter, reifer und leistungsfähiger geworden.

Erweiterung des Portfolios

Ein zentraler Meilenstein war die Erweiterung unseres Portfolios um Kompas Connect. Unsere Lösung verbindet Daten, Screens und Systeme und schafft damit die Grundlage für belastbare Commerce-Media-Konzepte im stationären Handel. Entscheidend ist dabei weniger das einzelne Produkt als der strategische Schritt: Retail Media braucht transparente Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und ein Preismodell, das die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. Kompas Connect bildet hierfür die technologische Basis und ist für uns ein logischer nächster Schritt in der Weiterentwicklung unserer Plattformstrategie.

Retail Media als Brücke Handel und Messe

Retail Media bleibt auch 2025 eines der bestimmenden Themen für Dimedis. Besonders spannend ist für uns die Übertragbarkeit dieses Know-hows: Was im Handel bereits messbar funktioniert, wird auch in anderen Branchen relevant. Die Messewelt steht hier erst am Anfang – doch Commerce Media wird auch dort schon bald ein fester Bestandteil sein. Unsere Erfahrung aus dem Retail gibt uns die Möglichkeit, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten und neue Erlösmodelle für Veranstalter und Aussteller zu erschließen.

Daher haben wir vor wenigen Wochen zusammen mit der Marketing of Moments die dimedis Moment gegründet, um Commerce Media auch in der Messeindustrie nachhaltig zu verankern und mit den speziellen Interessen der Branche in Einklang zu bringen. Dabei setzen wir auf Technologie, Daten und Vermarktungskompetenz – für den Wandel von der klassischen Messe zur datengetriebenen Medienplattform.

Austauschplattform zweier Branchen

Mit dem Connect Circle haben wir 2025 ein neues Format geschaffen, das Retail sowie Event- und Messebranche gezielt miteinander verbindet. Das Format richtet sich an Entscheider und Experten beider Welten und bietet Raum für echten Austausch, Best Practices und gegenseitiges Lernen.

Im Fokus stehen konkrete Erfahrungen statt Buzzwords: Was im Retail bereits funktioniert, liefert wertvolle Impulse für die Messewelt – und umgekehrt. Die sehr positive Resonanz auf die Premiere hat gezeigt, wie groß der Bedarf an genau diesem Dialog ist. Deshalb setzen wir den connect circle in 2026 fort.

Ausblick ins neue Jahr

Die aktuelle Konsolidierungsphase der Branche ist für uns eine Chance für weiteres Wachstum. In vielen Gesprächen wird uns gespiegelt, dass wir mit unserem Tech-, Service- und Leistungsportfolio Maßstäbe setzen und langfristig denken und handeln. Als inhabergeführtes Unternehmen treffen wir Entscheidungen nicht für das nächste Quartal, sondern mit Blick auf die kommenden Jahre.

2026 markiert für Dimedis nicht nur ein Jubiläum, sondern einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt. 30 Jahre Dimedis stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung, technologische Neugier und den Anspruch, Märkte aktiv mitzugestalten.

Retail Media und Commerce Media bleiben dabei zentrale Treiber – im Handel ebenso wie in der Messe- und Eventbranche. Auf dem Fundament aus Technologie, Daten und Media werden wir unsere Lösungen weiter schärfen und neue Anwendungsfelder erschließen. Mit klarer Haltung, starken Partnerschaften und dem Blick nach vorn gehen wir diesen Weg konsequent weiter.