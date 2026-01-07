Im invidis Jahreskommentar ordnet Dise-CEO Sebastian Kryh ein, welche Bedeutung der neue Standort in den USA für das Unternehmen und für ihn persönlich hat und wie sich die Dise-Software im Jahr 2026 weiterentwickeln soll.

Zum Jahresende 2025 blicke ich auf ein Jahr mit tiefgreifenden Veränderungen zurück – beruflich wie persönlich. Der Umzug mit meiner Familie in die USA, um Dise Inc. aufzubauen, war ein großer Schritt. Er markiert nicht nur einen Meilenstein in unserer Expansion, sondern macht auch unsere langfristige Vision greifbar: das Fundament jeder erfolgreichen Retail-Story zu sein.

Im Frühjahr haben wir unser erstes US-Büro in Atlanta eröffnet und unseren ersten lokalen Mitarbeiter begrüßt. Mit diesem Schritt ist Dise mehr als nur eine globale Plattform geworden – wir sind ein lokaler Partner. Eine feste Präsenz in den USA ermöglicht es uns, unsere Partner besser zu unterstützen, in ihrem Tempo zu arbeiten und neue Beziehungen in einem der dynamischsten Retail-Märkte der Welt aufzubauen.

Unser Anspruch war immer global, aber Nähe zählt. Die räumliche Nähe zu unseren US-Partnern hilft uns, genauer zuzuhören, schneller zu reagieren und enger zusammenzuarbeiten. Das Büro in Atlanta ist ein wichtiger Meilenstein – und zugleich ein Startpunkt für die nächsten Schritte.

Konsequent auf Partner ausgerichtet.

2025 war auch ein Jahr mit spürbarer Produktdynamik. Dise führte die App Library ein, die eine schnellere und einfachere Anpassung für unterschiedliche Anwendungsfälle ermöglicht. Zudem wurde die hardwareagnostische Unterstützung durch zwei weitere Betriebssysteme erweitert. Ergänzend kamen Funktionen hinzu, die Partnern mehr Kontrolle, höhere Betriebssicherheit und bessere Transparenz beim Management skalierter Systeme geben.

Über das Jahr hinweg wurde die Partner-Community weiter ausgebaut und gestärkt. Dise unterstützt Full-Service-Integratoren weltweit dabei, ihre Geschäftsmodelle mit der IXM-Plattform zu skalieren. Das Prinzip ein Produkt, ein Preis bleibt dabei ein zentrales Differenzierungsmerkmal: Es erleichtert Partnern, zuverlässige Enterprise-Lösungen mit voller Transparenz und ohne Überraschungen anzubieten. Auf diese Weise entsteht Vertrauen – und darauf basiert der Erfolg der Partner.

Weiterentwicklung von Dise IXM

Retail Media gewann 2025 deutlich an Dynamik – und Dise war darauf vorbereitet. Mit einer wachsenden Zahl programmatischer und direkt vermarkteter Deployments unterstützte die Dise-IXM-Plattform Händler dabei, ihre In-Store-Netzwerke zu monetarisieren, ohne Markenführung oder Customer Journey zu beeinträchtigen. Die AdConnect-Module entwickelten sich dabei zu einem zentralen Enabler: Sie ermöglichen wirkungsstarke Kampagnen, die relevant und messbar sind und vollständig unter Kontrolle der Händler bleiben. Mit der Einführung von Dynamic Loops kam zudem eine intelligente, kontextbasierte Content-Planung hinzu. Partner können Regeln auf Basis von Zielgruppe, Tageszeit oder Kampagnenzielen definieren. Das vereinfacht das Content-Management und bietet Händlern mit komplexen In-Store-Strategien ein leistungsfähiges Steuerungsinstrument.

Mit Blick nach vorn wird 2026 das Jahr sein, in dem KI eine aktivere und vor allem praxisnahe Rolle in der Plattform einnimmt. Für Dise bedeutet das, die Nutzererfahrung durch KI-gestützte Funktionen weiter zu verbessern – etwa durch AI Insights mit Deep Search, aber auch durch operative Features wie Anomalieerkennung bei Geräten und Predictive Maintenance. Nicht um der Technologie willen, sondern um Partner dabei zu unterstützen, operative Komplexität zu reduzieren, bessere Einblicke zu gewinnen und mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben zu haben. Ziel ist es, Netzwerke präziser zu steuern, mit weniger Überraschungen und größerer Planungssicherheit.

An die gesamte Dise-Partner-Community: Danke. Gemeinsam ist mehr entstanden als nur eine Plattform – eine Community, die auf Vertrauen basiert und auf gemeinsamen Erfolg ausgerichtet ist. Mit dem Übergang ins Jahr 2026 verbinden sich Optimismus, Ambition und großer Respekt für die gemeinsame Arbeit.