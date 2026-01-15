Das Jahr 2025 markiert für die OoH-Branche einen Wendepunkt. Wir haben einen tiefgreifenden strukturellen Wandel erlebt, der weit über die technologische Evolution hinausgeht. Während die Digitalisierung des öffentlichen Raums – vom Portfolioausbau auf den Straßen bis hin zu den Bahnhöfen und hochfrequentierten Retail-Umfeldern – massiv an Fahrt gewonnen hat, sortierte sich gleichzeitig das Marktumfeld grundlegend neu.

DooH ist kein „Add-on“ mehr. Mit einem zweistelligen Marktwachstum auf 1,3 Milliarden Euro (Oktober 2024 bis Oktober 2025) hat sich DooH endgültig als strategisches Rückgrat moderner Kampagnenplanung etabliert. Besonders Branchen mit hohem Wettbewerbsdruck wie Handel, Telekommunikation und Touristik haben erkannt: In einem stagnierenden Gesamtmarkt bietet DooH die notwendige Dynamik und Flexibilität.

Doch 2025 war auch das Jahr einer kritischen Gegenbewegung zur Standardisierung. Die fortschreitende Konsolidierung großer Agenturnetzwerke führt zunehmend zu zentralisierten Prozessen und einer „Plattform-Logik“. In einer Welt, in der AI-getriebene Operating Models die Kommunikation standardisieren, droht die strategische und kreative Differenzierung auf der Strecke zu bleiben. Es besteht die Gefahr, dass Marken ihre kommunikative Individualität verlieren – sie verschwinden in der Gleichförmigkeit. Genau hier setzt Weischer OOH an: Wir bieten Orientierung in einer immer komplexeren Welt.

Ausblick 2026: Das Marktfenster für Haltung und Vertrauen

Der Markt konsolidiert sich schneller als je zuvor, das Agenturmodell steht auf dem Prüfstand, AI hält Einzug. Doch genau diese Dynamik öffnet ein Fenster für spezialisierte, inhabergeführte Partner:innen. Unser erstes Fazit für 2026: Es kommt auf Haltung, Qualität und Vertrauen an!

Der Sehnsuchtsfaktor Vertrauen: Unsere Daten zeigen, dass 87 Prozent der Shopper:innen bereit sind, mehr für Marken zu zahlen, denen sie vertrauen. Da die Dominanz globaler Plattformen oft mit unsicheren Umfeldern und Reputationsrisiken einhergeht, suchen Marken nach glaubwürdigen Alternativen im realen Leben

Unsere Daten zeigen, dass 87 Prozent der Shopper:innen bereit sind, mehr für Marken zu zahlen, denen sie vertrauen. Da die Dominanz globaler Plattformen oft mit unsicheren Umfeldern und Reputationsrisiken einhergeht, suchen Marken nach glaubwürdigen Alternativen im realen Leben Brand Safety als Treiber: Für 44 Prozent der Konsument:innen ist Transparenz der zentrale Treiber für Markenvertrauen. DooH bietet dieses kontrollierbare, öffentliche Umfeld, das echte Menschen erreicht.

Qualitative und kreative Relevanz statt „Einheitsbrei": Marken müssen spürbar werden. 2026 wird das Jahr, in dem wir uns gegen die Austauschbarkeit von Angeboten stemmen. Effizienz darf die Qualität der Kommunikationsmaßnahme und somit strategische Idee nicht länger verdrängen.

Unabhängigkeit, Qualität, Wirkung

Für Weischer OOH bedeutet der Ausblick auf 2026, unsere Positionierung als „glaubwürdige Ergänzung zur Plattform-Logik“ konsequent auszubauen. Wir nutzen das Momentum, das durch die Konsolidierung bei den Vermarktern entsteht. Wenn wenige Player Reichweiten bündeln, steigt der Bedarf an unabhängiger Beratung und übergreifenden Datenlogiken, die nicht an Abhängigkeiten gebunden sind.

Wir sind überzeugt: Die Branche braucht Angebote mit klarer Haltung. Wir sind uns sicher, dass künftig menschliches Know-How, gepaart mit technologischer Exzellenz und absoluter Transparenz, der einzige Weg ist, um in einer exponentiell verändernden Welt echte Wirkung zu erzielen.

Wir sind bereit für 2026 – flexibel, unabhängig und mit einer klaren Mission für unsere Kund:innen.