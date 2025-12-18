2025 war aus vielen Gründen ein ereignisreiches Jahr – nicht alles davon positiv –, aber die Herausforderungen machen uns stärker und unsere Branche passt sich weiterhin an. Mit Blick auf das Jahr 2026 sind die Aussichten für den ProAV-Markt zunehmend optimistisch. Es gibt eine deutliche Veränderung in der Einstellung von Wiederverkäufern und Integratoren, die strategischere Entscheidungen treffen und deutlich mehr Mittel bereitstellen, da sich die Unternehmen auf Roadmaps bis 2027 ausrichten.

Im nächsten Jahr wird es wichtiger denn je sein, unsere Kunden-, Partner- und Vertriebskanalbeziehungen zu schützen und zu stärken. Einige Unternehmen haben die globale Situation als schwieriger zu bewältigen empfunden als andere. Wir erwarten weitere strukturelle Veränderungen – darunter Übernahmen, neue Partnerschaften und Konsolidierungen –, die weitgehend von großen globalen Kunden vorangetrieben werden. Es wird auch einen harten Wettbewerb zwischen den Herstellern geben, aber das war schon immer so. Es gibt neue Marktteilnehmer, die die Preise drücken. Qualität, Technik und Markenvertrauen werden jedoch weiterhin diejenigen unterscheiden, die wirklich in Zusammenarbeit investieren. Die Hersteller, die von Beginn bis zum Ende eines Projekts ehrlichen, überdurchschnittlichen technischen Support bieten, werden das Tempo vorgeben.

Produkteinführungen geplant

Die richtigen Produkte und die richtige Marktstrategie sind zu Beginn des Jahres 2026 von entscheidender Bedeutung. Viele Endkunden haben in Zeiten der Unsicherheit ihre Budgets zurückgehalten und Projekte auf Eis gelegt, aber jetzt sehen wir wieder neues Vertrauen und die Bereitschaft, neue Technologien einzuführen. Dies geht einher mit einer bedeutenden Innovationswelle – insbesondere von Hardware- und Softwareanbietern, die Produkteinführungen auf der ISE und darüber hinaus planen.

Insbesondere im Bereich LED werden spannende neue Entwicklungen zu beobachten sein. Die Pixelabstände werden immer kleiner, und was vor nicht allzu langer Zeit für viele noch zu teuer gewesen wäre, wie beispielsweise 0,6 Millimeter, ist nun eine realistische Option für Kunden, die FullHD-Leistung auf 55-Zoll-Bildschirmen suchen. In den nächsten 12 Monaten wird LED weiter in Arbeits- und Bildungsumgebungen vordringen, unterstützt durch einen Anstieg vorkonfigurierter „LED-Möbel”-Lösungen – integrierte Wände, die Montage, Schränke, Stromversorgung und VC-Hardware kombinieren – wodurch LED für Unternehmen ohne spezielle Infrastruktur oder Serverräume weitaus zugänglicher wird.

Für Situationen, in denen tragende Unterkonstruktionen erforderlich sind – beispielsweise wenn keine tragende Wand für die Montage vorhanden ist – gibt es nun Möglichkeiten für LED, neue Märkte zu erschließen. Mobile Unterkonstruktionen auf Rollwagen ermöglichen beispielsweise die flexible, großflächige Montage von Displays mit einer Größe von bis zu 3 Metern und bieten damit ideale Flexibilität für Unternehmensräume, Klassenzimmer, Ausstellungsräume und Veranstaltungsumgebungen, ohne die Komplexität, die normalerweise mit herkömmlichen Videowänden verbunden ist.

Jahr der Chancen

Neben LED sind wir bereit, im Jahr 2026 Chancen für unsere umfassende Produktpalette zu nutzen, darunter Outdoor-Displays mit dem größten Temperaturbereich – ein Muss für Gastronomiebetriebe rund um die Fifa-Weltmeisterschaft 2026 – sowie vielseitige Outdoor- und Indoor-Kiosksysteme und eine schnell zu installierende, mobile Trolley-Produktreihe. Außerdem stehen im neuen Jahr spannende Produkteinführungen an, darunter ein komplettes Montage-Ökosystem, das den vielfältigen Anforderungen an kollaborative Arbeitsbereiche gerecht wird.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mit Begeisterung in das Jahr 2026 gehe. Wir haben hier bei Peerless-AV ein großartiges Team und den größten AV-Event des Jahres, um das Jahr zu beginnen. Danach haben wir in Deutschland einen vollgepackten Veranstaltungskalender mit Schulungen, Workshops und regionalen Roadshows. Der Fokus liegt wieder ganz klar auf der persönlichen Zusammenarbeit, der technischen Ausbildung und der gemeinsamen Dynamik.

Wir danken unseren Kunden und Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung. Auf den Fortschritt, die Partnerschaft und den nächsten Aufschwung der AV-Branche!

