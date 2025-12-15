2025 war für Echion ein Jahr der Fokussierung, der strukturellen Stärkung und der konsequenten Investition in die eigene Zukunftsfähigkeit. In einem Markt, der sich nach den volatilen Vorjahren weiter stabilisiert, aber zugleich stärker professionalisiert, stand für uns weiterhin kontinuierliches, aber solides organisches Wachstum im Vordergrund – mit einem klaren Fokus auf unsere Kernkompetenzen.

Was uns 25 Jahre gelehrt haben

Mit dem Blick auf unser 25-jähriges Jubiläum konnten wir vieles über uns selbst reflektieren: unsere Strukturen, unsere Stärken, unsere Kultur und die Frage, was es braucht, um in einem dynamischen Markt nachhaltig erfolgreich zu bleiben. Während die Digital Signage-Branche nach Jahren der Unsicherheit wieder spürbar Tritt fasst, haben wir bewusst den Fokus auf das gesetzt, was unabhängig von Innovationen und Technologiewellen Bestand hat: eine klare strukturelle Basis in den Prozessen und Abläufen für rolloutfähige Retail-Konzepte.

Fokussieren, was wirklich zählt

2025 haben wir uns darauf konzentriert, die Qualität und Verlässlichkeit unserer Leistungen konsequent für die Zukunft zu stärken. Ökonomische Stabilität bedeutet für uns nicht nur effiziente Abläufe, sondern vor allem: Lösungen anzubieten, die im Alltag bestehen und echten Nutzen schaffen – wirksam und dauerhaft. Dafür braucht es sauber aufgesetzte Services, verlässliche Systeme, kreative Exzellenz und ein Team, das den Spirit unserer Marke trägt.

Zwischen neuen LED-Technologien, Automatisierung und AI-Trends war uns wichtig, nicht „den nächsten Hype“ mitzumachen, sondern die Themen anzugehen, die uns und unseren Kunden wirklich weiterhelfen.

2025 war deshalb auch ein Jahr der internen Weiterentwicklung: Wir haben Strukturen modernisiert, Teams enger vernetzt und zentrale Projekte im deutschen und europäischen Retail erfolgreich umgesetzt. Auch 2025 lief nicht jeder Weg geradeaus, aber es zeigte sich erneut, wieviel Energie entsteht, wenn Menschen gemeinsam mit Herzblut an einer Sache arbeiten.

Marken wollen wieder wirken

Die Nachfrage nach Markenkommunikation kehrt spürbar zurück. AI und Digitalisierung von Verkaufsprozessen helfen dabei, dass der stationäre Handel und die Markenerlebnisse eine Renaissance erleben. Gleichzeitig werden Budgets genauer geprüft, Vergleiche intensiver geführt, und der Anspruch an messbaren Mehrwert steigt. Spürbare Erlebnisse, Qualität und differenzierende Markenwirkung gewinnen damit wieder an Gewicht. Denn wer investiert, erwartet heute mehr als Funktionalität – es geht um Wirkung, Relevanz und Nutzen.

Und genau hier rücken digitale Instore-Erlebnisse stärker in den Fokus. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass Wirkung nicht durch Screens oder Content allein entsteht. Entscheidend ist, Marken für alle Sinne erlebbar zu machen, Atmosphären zu gestalten und Botschaften so zu vermitteln, dass sie tatsächlich etwas auslösen. Technik ist dafür das Werkzeug – Wirkung entsteht durch ein stimmiges Konzept, präzises Timing, kreative Umsetzung und ein tiefes Verständnis für Zielgruppen und ihre Bedürfnisse. Damit solche Projekte gelingen, braucht es Partner, die zuhören, verstehen, langfristig denken und zuverlässig umsetzen. Genau das sehen wir als unseren Full-Service-Auftrag und genau da liegt unsere Stärke.

2026: Zuversichtlich mit klarem Blick

Wir erwarten kein explosives Feuerwerk, aber ein solides Jahr mit guten Chancen. Besonders für Retailer, die eine klare Positionierung haben, offen kommunizieren und den Nutzen für ihre Kundschaft sichtbar in den Mittelpunkt stellen. Wir gehen diesen Weg mit Zuversicht, einem starken Team und der festen Absicht, unsere Kunden auch 2026 positiv zu überraschen. Startschuss hierfür wird für uns die Euroshop 2026 sein, auf der wir wieder als Aussteller vertreten sind und die wir aktuell mit Hochdruck vorbereiten.

Ein herzliches Danke

Danke an unsere Kunden für ihr Vertrauen, an unsere Partner für die wertvolle Zusammenarbeit und danke an unsere Mitarbeitenden, die jeden Tag mit Professionalität, Herzblut und echtem Echion-Spirit zeigen, was unsere Marke ausmacht. Ihr seid der Unterschied – 2025 und in all den Jahren davor. Mit diesem Rückenwind freuen wir uns auf ein gemeinsames 2026.

