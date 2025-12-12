2025 war für Broadsign ein weiteres prägendes Jahr. Wir stellten weltweit neue technologische Entwicklungen für Sell- und Buy-Side-Kunden bereit, gingen neue Branchenpartnerschaften ein, bauten unsere Präsenz in Verticals wie Retail Media und Healthcare aus und integrierten im Zuge einer Übernahme das Team von Place Exchange.

Die Zusammenführung klassischer und digitaler Out-of-Home-Workflows sowie die Automatisierung von Prozessen für Kunden blieben zentrale Schwerpunkte. Broadsign führte dafür neue Werkzeuge ein, darunter Unified Flow, garantierte In-Advance-Buchungen, einen AI-basierten Creative Assistant sowie weitere Plattform-Erweiterungen.

Vereinheitlichung von OoH

Im Jahr 2025 gab es branchenweit Bestrebungen, Workflows von statischem und digitalem OoH besser zu vereinheitlichen, da die Verwaltung beider Bereiche für viele Netzwerkbetreiber nach wie vor einen Engpass darstellte, insbesondere angesichts des rasant wachsenden Volumens an digitalen Beständen. Broadsign arbeitete daran, diesen Schwachpunkt zu beheben, indem es mehrere Plattformverbesserungen einführte, die die Verwaltung statischer und digitaler Assets von einem zentralen Standort aus erleichtern. OoH-Kampagnen in Europa und darüber hinaus von Kunden wie Puna Musta und Infinity Outdoor nutzten diese Tools mit großem Erfolg.

Automation im Zentrum

Die Automatisierung war ein weiterer Schwerpunkt. Media-Käufer äußerten immer wieder, dass OoH im Vergleich zu digitalen Kanälen nach wie vor schwer zu buchen sei, während Netzwerkbetreiber von verschwendeten Zyklen aufgrund einer Hin- und Her-Kommunikation berichteten. Als Reaktion auf dieses Feedback haben wir unsere In-Advance-Plattformfunktion eingeführt, mit der OoH-Anzeigen mithilfe programmatischer Pipes so intuitiv gebucht werden können wie Flüge oder Hotels. Auf Seiten der Netzwerkbetreiber schafft diese Verbesserung mehr Zeit, um sich auf den Aufbau von Beziehungen und die Verbesserung der Messfunktionen zu konzentrieren.

Nach dem Start haben wir uns sofort daran gemacht, unser Netzwerk aus In-Advance-Nachfrage- und Netzwerkbetreiber-Partnerschaften zu erweitern, um mehr Inventar für den Kauf auf diese Weise verfügbar zu machen. Wir haben uns mit Branded Cities und Stackadapt in Nordamerika zusammengetan, um garantierte In-Advance-OoH-Anzeigenkäufe in der Region zu ermöglichen – und das war erst der Anfang. Käufer können davon ausgehen, dass im nächsten Jahr noch mehr Inventar per In-Advance verfügbar sein wird, da wir unser Partnernetzwerk weiter ausbauen.

AI auf dem Prüfstand

AI stellte für die Branche zugleich eine Herausforderung und einen Meilenstein dar. Daher prüften wir, wie sich AI einsetzen lässt, um konkreten Mehrwert zu schaffen. Ein Anwendungsfeld sah das Unternehmen im Prüf- und Freigabeprozess für OoH-Motive, den viele Kunden als Herausforderung benennen. Vor diesem Hintergrund führte Broadsign einen AI Creative Assistant ein. Er unterstützt die Kategorisierung von OoH-Inhalten für Prüfprozesse und lernt aus dem Verhalten der Organisation, um Empfehlungen zu geben, welche Motive geprüft sowie freigegeben oder abgelehnt werden können. Auch 2026 will Broadsign die Entwicklung von AI weiter beobachten, insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussionen um Agentic AI.

Erfolg bei Retail Media

2025 war auch für Broadsign ein erfolgreiches Jahr im Bereich Retail Media, da immer mehr große Einzelhändler in der gesamten Region In-Store-Technologie einsetzten. Broadsign gewann neue Kunden wie Cotswold, Douglas und Sainsbury’s hinzu. Diese Verträge waren ein Beweis für die Arbeit, die wir geleistet haben, um unsere Plattform-Tools an die Anforderungen dieser sich schnell entwickelnden Branche anzupassen.

Expansion und Wachstum

Zum Abschluss eines großartigen Jahres hat Broadsign im November Place Exchange übernommen. Durch die Zusammenführung unserer Technologien und Teams bieten wir nun die umfassendste OoH-Lösung auf dem Markt, was sowohl für Medieninhaber als auch für Einkäufer vielversprechende Aussichten bedeutet. Für OOH-Netzwerkbetreiber ist es wichtiger denn je, über neue Tools zu verfügen und zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Die Übernahme ermöglicht es uns, Innovationen voranzutreiben, um unseren Kunden diese Technologie schneller zur Verfügung zu stellen.

Der Weg in die Zukunft

Wenn das Jahr 2025 ein Indikator für das Jahr 2026 ist, wird es ein weiteres spannendes Jahr für OoH werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Vereinheitlichung statischer und digitaler Workflows fortsetzen und der In-Advance-Handel einen Aufschwung erleben wird. In beiden Fällen werden sich mehr Marken auf OoH stützen. Auch Retail Media wird ein stetiges Wachstum verzeichnen, und weltweit werden mehr Instore-Mediennetzwerke entstehen. Wir arbeiten an vielen spannenden Projekten und Gesprächen in diesem Bereich, die im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Die Messung von Außenwerbung wird sich weiterentwickeln und verbessern, was dazu beiträgt, das Vertrauen in dieses Medium weiter zu stärken. Wir werden einen stärkeren Fokus auf Proof-of-Play-Daten, Echtzeit-Targeting und Brand-Lift-Studien von Unternehmen wie Happydemics sehen, die dazu beitragen, die tatsächliche Wirkung von Außenwerbung und Instore-Medienkampagnen zu veranschaulichen.

Bei Broadsign ist es unser Ziel für 2026, weiterhin Technologien zu entwickeln, die es Netzwerkbetreibern ermöglichen, schneller und intelligenter zu arbeiten, das wachsende Interesse der Media-Buyer an OoH zu nutzen und den besonderen Anforderungen von Branchen wie Einzelhandelsmedien, Sport, Gesundheitswesen und Pharma gerecht zu werden. Wir werden auch weiterhin unser Team verstärken, unser Partnernetzwerk und unser Fachwissen vertiefen, damit wir unseren Kunden helfen können, all diese neuen Trends zu nutzen, und eng mit dem Place-Exchange-Team zusammenarbeiten, um neue Innovationen voranzutreiben.

