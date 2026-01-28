Das Jahr 2025 markiert für Framen einen wichtigen Meilenstein in der Digital Signage- und Out-of-Home-(OoH)-Branche. Wir haben unsere Position als spezialisierte Plattform für die Monetarisierung von Umfeldern wie Gyms, Coworking Spaces und Hotels weiter ausgebaut. Besonders hervorzuheben ist die Integration neuer KI-gestützter Optimierungstools, die es unseren Partnern ermöglichen, ihre Werbeinventare effizienter und zielgerichteter zu vermarkten. Framen versteht sich dabei nicht nur als Technologieanbieter und Vermarkter, sondern auch als Branchenkenner der jeweiligen Umfeldindustrien.

Die internationale Expansion entwickelte sich dynamisch. Insbesondere in Italien und Spanien konnten wir ein Wachstum von über 150 Prozent verzeichnen, in Frankreich lag das Wachstum bei rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein weiterer Meilenstein war der Ausbau unserer Reichweite im Coworking-Segment in den USA und Kanada.

Der Markt in Deutschland und UK zeigte sich 2025 differenziert. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass angrenzende Bereiche wie Retail Media stärkere Berührungspunkte mit DooH entwickeln. Framen hat in diesem Umfeld die eigene Stärke im regionalen Geschäft weiter ausgebaut. Unsere Mission bleibt es, regionale DooH-Strukturen technologisch zu modernisieren und Partnern ein zeitgemäßes, datenbasiertes Vermarktungskonzept bereitzustellen.

Unsere Technologieplattform hat sich als skalierbar und zukunftsfähig erwiesen und bildet die Grundlage für weiteres Wachstum. Für 2026 planen wir eine stärkere Integration von KI-Automatisierungen für CMS- und DooH-Kunden sowie die Erschließung zusätzlicher Geschäftsfelder.

Zudem wollen wir unsere Premium-Segmente Gyms, Coworking und Hotels weiterentwickeln und diese stärker als relevante Marketing-Umfelder positionieren. Die Erreichung von Zielgruppen über DooH bleibt eine zentrale Stärke von Framen. Gleichzeitig werden wir 2026 neue Ansätze verfolgen, um diese Zielgruppen auch digital zu adressieren. Geplant sind unter anderem Events sowie zielgruppenspezifische Angebote, insbesondere im Fitnessbereich, um Werbekunden eine ganzheitliche Ansprache in den Segmenten Coworking, Hotel und Fitness zu ermöglichen. Partnerschaften und KI-gestützte Produkte werden dabei eine wichtige Rolle spielen.

Framen hat 2025 bewiesen, dass wir einer der treibenden Kräfte hinter der digitalen Transformation von OoH sind. Unser Fokus auf Technologie, Reichweite, Partnerschaften und skalierbares Wachstum hat sich ausgezahlt. Für 2026 sehe ich die größten Chancen in der weiteren Automatisierung und in der Schaffung eines noch enger integrierten Ökosystems, das allen Akteuren – von den Screen-Besitzern bis zu den Werbetreibenden – maximalen Mehrwert bietet. Ich bin überzeugt, dass Framen im kommenden Jahr weitere Maßstäbe setzen wird.

