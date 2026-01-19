Das Jahr 2025 war für das Digital-Retail-Team von Umdasch The Store Makers von starkem Wachstum, Operational Excellence und dem Ausbau des Bereichs „Customer Care“ gezeichnet. Besonders im Bereich Digital Signage konnten wir unsere Marktposition im DACH-Raum deutlich ausbauen und zahlreiche neue Kunden sowie Projekte gewinnen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Dank starkem Fokus auf unsere Logistik- und Field-Service-Aktivitäten sind wir inzwischen in der Lage, bis zu 170 Vor-Ort-Einsätze pro Tag zu realisieren und konnten dies auch bei mehreren Projekten erfolgreich unter Beweis stellen. Zentrale Rollen spielen dabei auch unser neues Lager in Duisburg, der Ausbau der Field-Service-Kapazitäten, die Stärkung der Supportstrukturen und der Aufbau des Kompetenz- & Service-Hubs in Hamburg, mit dem wir unser Leistungsversprechen und die Kundennähe festigen konnten.

Ein weiterer Meilenstein war die umfassende Weiterentwicklung unserer eigenen Softwarelösungen, allen voran der Umdasch Experience Platform, Umdasch XP. Damit haben wir nicht nur die Effizienz und das Management unserer über 60.000 aktiven Devices nochmals gesteigert, sondern auch den Kundenservice insgesamt weiter in den Mittelpunkt gerückt, um hohe Verfügbarkeiten der Netzwerke sicherstellen zu können.

Besonders stolz bin ich auf die Umrüstung von mehr als 6.500 Digital Signage-Standorten innerhalb von weniger als drei Monaten, die Organisation von 170 Vor-Ort-Einsätzen pro Tag über mehrere Wochen und den Aufbau eines Digital Signage-Netzwerks mit mehr als 2.000 Touchpoints in Österreich – eine echte Teamleistung. Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Stores umgebaut und erweitert. Zudem ist es uns gelungen, trotz schnellem und starkem Wachstum sowie der Abwicklung großer Projekte parallel neue Projekte zu gewinnen.

Ein besonderes Highlight war beispielsweise ein Projekt, bei dem wir die Umrüstung auf neue LED-Walls zur Anzeige der Ankunftszeiten in der Ankunftshalle eines Flughafens durchführen konnten – ein Projekt, das sich durch hohe technische- und betriebstechnische Ansprüche auszeichnet und in der Umsetzung den Betrieb nicht stören durfte. All dies konnte das Team von Umdasch The Store Makers erfüllen und somit zeigen, dass Digital Signage kein Nice-to-Have, sondern Business-Critical wird.

Darum Business-Critical

Die Digitalisierung hat den Sandkasten verlassen – heute zählt jede Sekunde. Systeme müssen jederzeit funktionieren, denn hinter jeder Sekunde steht immense Wertschöpfung. Service-Level-Agreements, Ersatzteilmanagement und Reaktionszeiten sind inzwischen Business-Critical.

Wir haben das Thema Service in der Folge auf eine neue Stufe gehoben – nicht nur im Bereich Digitalisierung, sondern auch im Ladenbau. Die Erfahrungen und Kompetenzen im Hinblick auf Serviceleistungen aus dem Digitalbereich werden bereichsübergreifend auch in anderen Bereichen bei den Store Makers eingesetzt. Customer Care ist dabei das Herzstück, unterstützt durch neue digitale Tools wie ein optimiertes Ticketing-System.

Ausblick auf 2026

2026 markiert für das Digital-Retail-Team von Umdasch The Store Makers den Startschuss für weiteres Wachstum und Innovation. Besonders beim Thema AI im Support und der Expansion unserer Field-Service-Kräfte sehen wir große Chancen. Als Nahezu-Komplettanbieter im Ladenbau sehen wir vielfältige Möglichkeiten für die Zukunft.

Auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf zeigen wir unsere bunte Palette an Services und Produkten und ich lade alle ein, uns zu besuchen und die Store Makers in all ihren Farben zu entdecken.

