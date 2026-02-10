Christie Digital Systems USA hat eine Grundsatzvereinbarung zum Verkauf seines Broadcast and Professional Video (BPV)-Geschäfts an Vista PHX bekanntgegeben, wobei der Abschluss der Transaktion für Ende Mai 2025 erwartet wird.

Der Deal umfasst Christies Videoverarbeitungsproduktlinien, einschließlich Spyder, Terra, Phoenix und Mastering Gateway. Die Technologien wurden ursprünglich von Vista Controls Systems, einem Unternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, hergestellt und entwickelt. Dieses wurde 2007 von Christie übernommen. Nun sollen die Christie-Assets wieder an Vista PHX gehen – das Unternehmen wird hierfür extra gegründet.

Vista PHX wird von Clark Williams als CEO und Jeff Wilson als CFO geleitet, beides Branchenveteranen mit langer Erfahrung im Videoverarbeitungssektor. Clark Williams kehrt zu den Produktlinien zurück, die er zuvor mitentwickelt hat.

Unterstützung des bisherigen Portfolios

Christie President und COO Michael Phipps sagte, die Veräußerung unterstütze die langfristigen strategischen Prioritäten des Unternehmens und gewährleiste gleichzeitig einen reibungslosen Übergang für Mitarbeiter und Kunden. Vista PHX werde die bestehenden Verträge und Service-Vereinbarungen einhalten und das vollständige Portfolio weiterhin unterstützen, einschließlich der Spyder X20 und Terra Controller.

Die Transaktion verengt Christies Positionierung im Broadcast- und Live-Event-Videoverarbeitungssegment und gibt diese Plattformen an dedizierte Eigentümerschaft zurück, während Christie sich weiter auf seine Display- und Visualisierungstechnologien konzentrieren kann.