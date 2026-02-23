Azerion Austria vermarktet ab sofort die DooH-Flächen von Airtango Media in österreichischen Fitnesscentern. Mit diesem Schritt wächst das Netzwerk um 436 Screens in 77 Gyms, verteilt auf acht Bundesländer. Werbetreibende können somit zusätzlich bis zu 6,9 Millionen Bruttokontakte pro Monat erzielen. Die Ausspielung läuft dabei montags bis sonntags, 18 Stunden täglich.

Die Flächen sind klassisch per Insertion Order sowie programmatisch buchbar. Die Flächen können dabei über standort- und umkreisbasierte Targetings gebucht werden.

Mögliche Erweiterungen mit Aufklebern und Samplings

Zu den verfügbaren Standorten zählen dabei unter anderem Gyms der Marken Clever Fit und Speedfit sowie weitere Premium-Studios. Neben klassischen Videospots stehen Display Ads, Rubriken-Presentings – etwa zu Wetter oder Ernährung – und Videoclips auf Interaktionsflächen zur Verfügung. Eingebettet sind die Werbeformate in Content-Umfelder aus Entertainment, Fashion, Sport, Abenteuer, Reise und Natur.

Ergänzend können Kampagnen über Ambient-Medien wie Spiegelaufkleber, Spindplakate oder Produktsampling in ausgewählten Studios verlängert werden.

Mit dem Zuwachs umfasst das Azerion-DooH-Netzwerk in Österreich mehr als 5.800 digitale Screens in urbanen und ländlichen Regionen. Dies entspricht somit einer Reichweite von knapp 65 Prozent der österreichischen Bevölkerung zwischen 14 und 75 Jahren. Zusätzlich lassen sich DooH-Kampagnen dabei mit mobilen Kampagnen innerhalb des Azerion-Netzwerks verknüpfen.

„Fitnessstudios sind ein Umfeld mit hoher Aufmerksamkeit und echtem Kontext — also ideal, um Markenbotschaften zielgerichtet und wirkungsnah zu platzieren“, sagt Matthias Pradl, Geschäftsführer bei Airtango Media.