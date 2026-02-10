Bauer Media Outdoor benennt Amscreen in Bauer Media Outdoor Technic um. Das Unternehmen hatte den nach eigenen Angaben größten Hersteller digitaler Outdoor-Displays in Europa Ende 2025 übernommen. Die Ankündigung erfolgte bei der Upfronts-Veranstaltung „The BMO Way Ahead“ 2026.

Die neue Division BMO Technic bringt Entwicklung und Fertigung von Displays vollständig ins Unternehmen.

Parallel dazu erweitert Bauer Media die Planungsplattform Adastra um First-Party-Daten aus den Audio- und Publishing-Bereichen der Bauer Media Group.

Das Netzwerk Adshel Live soll bis Ende 2026 auf 4.600 Displays wachsen. Bauer Media Outdoor betreibt zudem Premium-Formate wie den Standort Storm Leith Street in Edinburgh sowie die Digital-Retail-Netzwerke Morrisons Live und Sainsbury’s Live.

Parallel plant das Unternehmen die Installation von mehr als 100 Kommunikationskiosken mit Defibrillatoren bis Jahresende. Ein erstes Gerät in Lewisham wurde innerhalb von 48 Stunden nach Installation eingesetzt. Die Partnerorganisation Resuscitation Council UK unterstützt die Schulung der Mitarbeiter.

Bauer Media Outdoor führt zudem das Bus-Shelter-Modell „Milestone“ ein. Der Rollout in UK und Europa folgt nach dem Start in Basildon.