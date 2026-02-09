Concept International präsentierte sich auf der ISE 2026 erneut mit einem Fokus auf professionelle Digital-Signage-Lösungen. Der Münchner Value-Add-Distributor zeigt über seinem Stand wieder einen lichtdurchlässigen Mesh-LED-Screen, der von der Decke hängt. Dieser lässt sich beliebig verstellen.

Concept teilte sich den Stand mit Partner Giada, dem Hersteller von Embedded-Computern und weiteren Digital-Signage-Komponenten.

E-Paper für Türbeschilderung

Zwei Produkthighlights prägten den Auftritt von Concept International dieses Jahr: Ganz neu ist ein E-Paper-Display mit Wlan-Verbindung für Türbeschilderung. Die Anwendungsbeispiel reichen von Hotels über Krankenhäusern und Bibliotheken bis hin zu Education- sowie Corporate-Umgebungen.

Das E-Paper-Display deaktiviert nach der Einrichtung die Wlan-Verbindung, um Energie zu sparen. Damit hat es eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren.

Bei Systemupdates wird die Wlan-Verbindung kurz wieder hergestellt, damit der Inhalt des E-Papers aktualisiert wird. Danach kappt das Display die Verbindung wieder. Die ID des Geräts befindet sich dabei in der Halterung, womit sich das E-Paper ohne erneute Einrichtung beliebig platzieren lässt.

3D-Display in drei Größen

Als zweites Highlight zeigte Concept ein hochauflösendes 3D-Effekt-Display in den Größen 16, 27 und 86 Zoll. Das Modell richtet sich an Anwendungen, die ohne zusätzliche Tools wie eine 3D-Brille realistische Tiefeneffekte benötigen. „Das ist definitiv unser Eye-Catcher dieses Jahr“, sagt Mike Finckh, CEO von Concept International.

Der 3D-Screen ist dabei in beliebige Content-Management-Systeme integrierbar. Laut Unternehmen ist das Display qualitativ hochwertiger und zugleich preiswerter als vergleichbare Produkte anderer Anbieter.

Ergänzend stellte Concept weitere ISE-typische Lösungen vor, darunter LED-Screens, Raumbuchungssysteme und verschiedene Media-Player. Damit deckte der Distributor ein breites Spektrum für Digital-Signage-Projekte ab.