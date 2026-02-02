Direkt nach dem Sixteen:Nine Mixer fanden auch dieses Jahr die Digital Signage-Awards zum Auftakt der ISE 2026 statt. Die Awards kehrten dabei mit einer gut besuchten Preisverleihung zurück. Sie boten damit eine Veranstaltung, die Menschen, Unternehmen und Projekte würdigte, die weltweit die Zukunft visueller Kommunikation in Retail, Transport, Arbeitswelten und öffentlichen Räumen gestalten.
Die höchste Auszeichnung des Abends, der Outstanding Individual of the Year Award, ging an Peter Critchley, UK CEO von Trison. Damit wurde sein jahrzehntelanger Beitrag zu Führung, Innovation und Impulssetzung in der Digital‑Signage‑ und Experience‑Technology‑Branche gewürdigt.
Peter Critchley zählt seit Jahren zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Branche. Er prägte maßgeblich die Entwicklung großformatiger Signage‑Rollouts, anspruchsvoller Experience‑Designs und die fortschreitende Professionalisierung der Industrie – erst als Co-Founder und CEO der Beaver Group, nach der Übernahme durch Trison als UK CEO Trisn. Seine Ehrung bildete den Abschluss eines Abends, an dem sowohl visionäre sowie die kreativsten Projekte der Gegenwart im Mittelpunkt standen.
Zetadisplay wird Outstanding Company
Zu den weiteren Ehrungen gehörte der Titel Outstanding Company, der in diesem Jahr an Zetadisplay ging – ein deutliches Zeichen für das anhaltende Wachstum des Unternehmens im Enterprise‑ und Netzwerk‑Signage‑Umfeld. Livesignage erhielt eine High Commendation in derselben Kategorie und wurde später für weitere kreative und interaktive Arbeiten ausgezeichnet.
Die projektbezogenen Kategorien zeigten eindrucksvoll die Breite moderner Digital Signage‑Anwendungen. Poppulo wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für Difference‑Making Operational & Everyday Signage mit Delta Air Lines sowie für Results‑Driving, Customer‑Facing Solutions für Choctaw Casinos and Resorts.
Ein weiteres Leitmotiv des Abends waren immersive Umgebungen. Electrosonic gewann in der Kategorie Immersive and Experiential Environments, während Synect mit mehreren Projekten – darunter Arbeiten für die Greater Orlando Aviation Authority und die TSA – überzeugte.
Dexter Krema gewinnt bei DooH
In den DooH‑ und Advertising‑Kategorien wurde Dexter Krema für innovative Arbeiten für Shinsegae Property und das Grand Josun Busan Hotel ausgezeichnet. Trison Necsum erhielt dabei eine High Commendation und unterstrich die kreative Reichweite der Trison‑Gruppe über Europa hinaus.
Auch technologische Innovationen spielten eine zentrale Rolle. Samsung Electronics wurde für Innovation in Display Technology ausgezeichnet, Peerless‑AV für Difference‑Making Infrastructure und The LED Studio für sein Engagement im Bereich Green Signage.
Von großformatigen digitalen Leinwänden über immersive Storytelling‑Formate bis hin zu Workplace‑Kommunikation und Cloud‑basierten Plattformen zeigten die diesjährigen Digital Signage Awards eine Branche, die das gesamte Spektrum abdeckt.
Mit den Lifetime‑Ehrungen für die Wegbereiter der Industrie und innovativen Projekten in allen Marktsegmenten bot die Veranstaltung einen klaren Blick auf die Zukunft von Digital Signage – und auf jene, die diese Zukunft aktiv gestalten.
Als Hauptsponsor trat Google ChromeOS auf, weitere Sponsoren waren SNA Displays, Absen und Yodeck.
Alle Gewinner in der Übersicht:
Outstanding Company
Winner: Zetadisplay
High Commendation: Livesignage
Outstanding Individual
Winner: Peter Critchley
Difference-Making Operational & Everyday Signage
Winner: Poppulo für Delta Air Lines
Immersive and Experiential Environments
Winner: Electrosonic
High Commendation: Synect für The Greater Orlando Aviation Authority
Innovative and Impactful DOOH Advertising
Winner: Dexter Krema für Shinsegae Property & Grand Josun Busan Hotel
High Commendation: Trison Necsum
Omni-Channel Design and Execution
Winner: DBSI für Synovus Bank
High Commendation: Vibe.fyi
Relevant, Timely Data-Driven Displays and Creative
Winner: Screen Network
High Commendation: Livesignage für Mercato Ittico di Viraggio
Results-Driving, Customer-Facing Solutions
Winner: Poppulo für Choctaw Casinos and Resorts
High Commendation: Nsign
Superior Technical and Project Design
Winner: Pixelflex
Temporary / Pop-up Projects
Winner: Synect für TSA
Workplace
Winner: Playipp für DB Schenker
High Commendation: Poppulo für ZS Associates
DooH Advertising Campaigns
Winner: Synchronised Business Solutions
Helpful Information
Winner: Synect für The Greater Orlando Aviation Authority
Interactive Design
Winner: Livesignage
Large-format Digital Canvases
Winner: Gentilhomme Studio
Retail Marketing and Messaging
Winner: Repsol mit Scala
High Commendation: Skechers
Customer and Partner Support
Winner: Synect für TSA
Finalist: Zetadisplay
Difference-Making Infrastructure
Winner: Peerless-AV
Green Signage
Winner: The LED Studio
High-Impact Use of Emerging Software and Cloud Technologies
Winner: Zetadisplay
Innovation in Display Technology
Winner: Samsung Electronics
Innovation in Management and Control Software
Winner: Livesignage für Andrea Bocelli Foundation
High Commendation: Amped Digital für Menuzen