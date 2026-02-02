Barcelona | Die Digital Signage-Awards markierten den ISE‑Auftakt und zeichneten herausragende Projekte aus. Eine besondere Ehrung gab es für Trison-UK-CEO Peter Critchley.

Direkt nach dem Sixteen:Nine Mixer fanden auch dieses Jahr die Digital Signage-Awards zum Auftakt der ISE 2026 statt. Die Awards kehrten dabei mit einer gut besuchten Preisverleihung zurück. Sie boten damit eine Veranstaltung, die Menschen, Unternehmen und Projekte würdigte, die weltweit die Zukunft visueller Kommunikation in Retail, Transport, Arbeitswelten und öffentlichen Räumen gestalten.

Die höchste Auszeichnung des Abends, der Outstanding Individual of the Year Award, ging an Peter Critchley, UK CEO von Trison. Damit wurde sein jahrzehntelanger Beitrag zu Führung, Innovation und Impulssetzung in der Digital‑Signage‑ und Experience‑Technology‑Branche gewürdigt.

Peter Critchley zählt seit Jahren zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Branche. Er prägte maßgeblich die Entwicklung großformatiger Signage‑Rollouts, anspruchsvoller Experience‑Designs und die fortschreitende Professionalisierung der Industrie – erst als Co-Founder und CEO der Beaver Group, nach der Übernahme durch Trison als UK CEO Trisn. Seine Ehrung bildete den Abschluss eines Abends, an dem sowohl visionäre sowie die kreativsten Projekte der Gegenwart im Mittelpunkt standen.

Zetadisplay wird Outstanding Company

Zu den weiteren Ehrungen gehörte der Titel Outstanding Company, der in diesem Jahr an Zetadisplay ging – ein deutliches Zeichen für das anhaltende Wachstum des Unternehmens im Enterprise‑ und Netzwerk‑Signage‑Umfeld. Livesignage erhielt eine High Commendation in derselben Kategorie und wurde später für weitere kreative und interaktive Arbeiten ausgezeichnet.

Die projektbezogenen Kategorien zeigten eindrucksvoll die Breite moderner Digital Signage‑Anwendungen. Poppulo wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für Difference‑Making Operational & Everyday Signage mit Delta Air Lines sowie für Results‑Driving, Customer‑Facing Solutions für Choctaw Casinos and Resorts.

Ein weiteres Leitmotiv des Abends waren immersive Umgebungen. Electrosonic gewann in der Kategorie Immersive and Experiential Environments, während Synect mit mehreren Projekten – darunter Arbeiten für die Greater Orlando Aviation Authority und die TSA – überzeugte.

Dexter Krema gewinnt bei DooH

In den DooH‑ und Advertising‑Kategorien wurde Dexter Krema für innovative Arbeiten für Shinsegae Property und das Grand Josun Busan Hotel ausgezeichnet. Trison Necsum erhielt dabei eine High Commendation und unterstrich die kreative Reichweite der Trison‑Gruppe über Europa hinaus.

Auch technologische Innovationen spielten eine zentrale Rolle. Samsung Electronics wurde für Innovation in Display Technology ausgezeichnet, Peerless‑AV für Difference‑Making Infrastructure und The LED Studio für sein Engagement im Bereich Green Signage.

Von großformatigen digitalen Leinwänden über immersive Storytelling‑Formate bis hin zu Workplace‑Kommunikation und Cloud‑basierten Plattformen zeigten die diesjährigen Digital Signage Awards eine Branche, die das gesamte Spektrum abdeckt.

Mit den Lifetime‑Ehrungen für die Wegbereiter der Industrie und innovativen Projekten in allen Marktsegmenten bot die Veranstaltung einen klaren Blick auf die Zukunft von Digital Signage – und auf jene, die diese Zukunft aktiv gestalten.

Als Hauptsponsor trat Google ChromeOS auf, weitere Sponsoren waren SNA Displays, Absen und Yodeck.

Alle Gewinner in der Übersicht:

Outstanding Company

Winner: Zetadisplay

High Commendation: Livesignage

Outstanding Individual

Winner: Peter Critchley

Difference-Making Operational & Everyday Signage

Winner: Poppulo für Delta Air Lines

Immersive and Experiential Environments

Winner: Electrosonic

High Commendation: Synect für The Greater Orlando Aviation Authority

Innovative and Impactful DOOH Advertising

Winner: Dexter Krema für Shinsegae Property & Grand Josun Busan Hotel

High Commendation: Trison Necsum

Omni-Channel Design and Execution

Winner: DBSI für Synovus Bank

High Commendation: Vibe.fyi

Relevant, Timely Data-Driven Displays and Creative

Winner: Screen Network

High Commendation: Livesignage für Mercato Ittico di Viraggio

Results-Driving, Customer-Facing Solutions

Winner: Poppulo für Choctaw Casinos and Resorts

High Commendation: Nsign

Superior Technical and Project Design

Winner: Pixelflex

Temporary / Pop-up Projects

Winner: Synect für TSA

Workplace

Winner: Playipp für DB Schenker

High Commendation: Poppulo für ZS Associates

DooH Advertising Campaigns

Winner: Synchronised Business Solutions

Helpful Information

Winner: Synect für The Greater Orlando Aviation Authority

Interactive Design

Winner: Livesignage

Large-format Digital Canvases

Winner: Gentilhomme Studio

Retail Marketing and Messaging

Winner: Repsol mit Scala

High Commendation: Skechers

Customer and Partner Support

Winner: Synect für TSA

Finalist: Zetadisplay

Difference-Making Infrastructure

Winner: Peerless-AV

Green Signage

Winner: The LED Studio

High-Impact Use of Emerging Software and Cloud Technologies

Winner: Zetadisplay

Innovation in Display Technology

Winner: Samsung Electronics

Innovation in Management and Control Software

Winner: Livesignage für Andrea Bocelli Foundation

High Commendation: Amped Digital für Menuzen

