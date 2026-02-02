Schon am Vorabend der ISE wurde es beim invidis Mixer lebendig. Das traditionelle Networking-Event, veranstaltet von invidis/Sixteen:Nine und SignageOS, brachte die Digital Signage-Branche zusammen, bot Raum für Austausch und erste Diskussionen rund um die Messewoche. Neben dem fachlichen Dialog kam auch die lockere Atmosphäre nicht zu kurz.

Zudem gab es eine besondere Ehrung: Dave Haynes, Founding Editor von Sixteen:Nine und Initiator des ISE-Mixer, wurde mit einem Award bedacht: einem buchstäblichen Mixer aus dem 3D-Drucker.

Hier einige Impressionen:

