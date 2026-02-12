TD Synnex Maverick vertreibt ab sofort Shure-Lösungen für Workplace Collaboration in 14 europäischen Ländern. Die Vereinbarung umfasst Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Niederlande, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien, Norwegen, Finnland und Schweden. Die Ankündigung erfolgte auf der ISE 2026 in Barcelona.

Zum Portfolio gehören die Intellimix Bar Pro Videobar, Intellimix Room Kits, Microflex Wireless Next sowie Home-Office-Lösungen. Die Produkte sind für Microsoft Teams Rooms, Zoom und Webex zertifiziert. Die Lösungen enthalten Mikrofone, intelligente Signalverarbeitung, Video-Komponenten und Audio-Elemente für Huddle Rooms bis Boardrooms. Partner erhalten technische Unterstützung und Schulungsprogramme von TD Synnex Maverick.

„Audio ist ein zentrales Element in Videokonferenzräumen und Shure ist seit langem Marktführer bei Integratoren, die Produkte für Microsoft Teams Rooms suchen“, sagt Bas Scheepens, Vice President TD Synnex Maverick Europe. Marco Weissert, Associate Vice President Sales bei Shure, ergänzt: „Die Partnerschaft mit TD Synnex bringt unsere Kollaborationslösungen näher zu Kunden in Europa.“

Die Shure-Lösungen sind für unterschiedliche Raumtypen skalierbar und lassen sich in Enterprise-Umgebungen einsetzen, verwalten und erweitern.