Der DooH-Anbieter TV-Wartezimmer ist seit Januar 2026 Mitglied im Förderkreis der OWM – Organisation Werbungtreibende im Markenverband. TV-Wartzeimmer betreibt mehr als 7.200 aktive Displays in Arztpraxen und Kliniken.

Nach eigenen Angaben generiert das Netzwerk monatlich über 100 Millionen Brutto-Werbemittelkontakte. Die Displays zeigen Patientenfilme zu medizinischen Themen, Nachrichten und Werbung. Das Netzwerk arbeitet mit Programmzulieferern wie Tagesschau, National Geographic und wetter.com. Der Sitz befindet sich in Freising, Geschäftsführer ist Christian-Georg Siebke. Claudius von Soos ist Director Media Sales & Programmatic.

Die OWM vertritt werbungtreibende Unternehmen in Deutschland gegenüber Medien, Agenturen, Politik und Forschung. Der Förderkreis setzt sich aus Medienhäusern, Agenturen und Demand-Side-Plattformen zusammen. Die Mitgliedsunternehmen der OWM repräsentieren ein jährliches Werbevolumen von über 11 Milliarden Euro.

DooH wuchs laut Nielsen Werbetrend 2025 um 26 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro Bruttoumsatz. TV-Wartezimmer ist seit 2003 im Geschäft und unter anderem Mitglied des DMI, des Digital Media Institute.