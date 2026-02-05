Der ProAV-Branchenverband hat im Rahmen der ISE 2026 eine neue Veranstaltung seiner Infocomm-Reihe angekündigt. Noch in diesem Jahr findet dabei in Dubai die Infocomm Edge statt. Damit will Avixa eine neue Art von AV-Event ins Leben rufen.

Es soll sich somit nicht um eine pure Messe handeln, sondern eher eine Plattform und eine Umgebung entstehen, wo sich End-User, Integratoren und Anbieter kennenlernen und austauschen können.

Größtes AV-Wachstum im Mittleren Osten

Die Infocomm Edge findet am 27. und 28. Oktober 2026 statt. „Wir wollen verstehen, was der lokale Markt braucht und was die Herausforderungen sind“, sagt Sarah Joyce, CGO bei Avixa.

Der Mittlere Osten gehört zu den am schnellsten wachsenden Bereichen in ProAV. „Der Standort im Mittleren Osten wächst. Wir wurden praktisch in den Markt reingezogen“, sagt Tobias Lang, CEO der Lang AG und Vorsitzender des Aufsichtsrat bei Avixa. Als Branchenverband verstehe man sich dabei als „Drehscheibe der Industrie“, so Lang.

Mit der neu ins Leben gerufenen Messe möchte man lokale Besonderheiten besser verstehen. „Leute wollen erfahren, was wir tun“, sagt Jatan Shah, Präsident von QSC.

Vier Bereiche werden betont

Nach intensiver Eigenrecherche nimmt Avixa dabei einen Aufbau ins Visier, der von dem einer klassischen Messe abweicht.

In der Mitte der Infocomm Edge gibt es dabei eine Bühne für Präsentationen, umgeben von vier branchenspezifischen Bereichen: Government/Enterprise, Education, Leisure/Entertainment und Retail.

