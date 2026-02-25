Die Euroshop bringt alle drei Jahre sehr verschiedene Retail-Gemeinden zusammen: Retail-Tech trifft auf Ladenbau, Software-Engineer trifft auf Designer.

Somit kann man neben vielen technischen Neuerungen besonders gestaltete Stände sehen, inklusive ein wenig Glamour und Blingbling – der einen dran erinnert, dass neben den technischen Lösungen auch noch Kreativität und die Lust am Übertreiben den Einzelhandel vorantreiben können.

Doch Blingbling gilt auch für Digital Signage. Wir haben einige beeindruckende Installationen gesehen, doch gab es auch Beispiele, bei denen auf beeindruckenden Ständen pixeliger Content auf den Displays lief. Liebe Designer: Auch Digital Signage gehört zur Experience, bitte auch hier den Glam-Faktor anwenden!