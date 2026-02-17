Seatback demonstriert auf der Euroshop 2026 sein cloudbasiertes Content-Management-System Adplacer mit einem interaktiven 3D-Supermarkt-Modell. Besucher können Content direkt vor Ort in das Modell einspielen und die Aussteuerung auf verschiedene Displays in Echtzeit erleben.

Das CMS Adplacer ermöglicht die zentrale Verwaltung digitaler Inventare für DooH-Netzwerke. Die Cloud-Plattform generiert automatisiert datengesteuerte Playlists und steuert die Ausspielung von Inhalten. Das System verfügt über Integrationen zu Supply-Side-Plattformen wie SSP1, Hivestack, Adcast und Yieldlab.

Am Messestand können Besucher per Live-Interaktion Content direkt in das 3D-Modell einspielen. Die Echtzeit-Steuerung zeigt unmittelbar, wie der Adplacer Inhalte auf die verschiedenen Displays am Beispiel eines Supermarktmodells aussteuert. Die Geschäftsführer Julian Plange und Ibrahim Han stehen während der gesamten Messe für Fachgespräche und Live-Demos zur Verfügung.