Am Anfang ist die LED – zumindest galt das für den Umdasch-Stand auf der Euroshop 2026. Zwei große Walls des türkischen Herstellers Ledeca führten die Besucher ins Innere – und stimmten mit farbenfrohem Content auf das Motto für den Stand, „The Colours of Retail“, ein. Ergänzt wurde das digitale Setup durch mehr als 20.000 bunte Plättchen, die die halbdurchsichtige Wand des Standes bildeten.

Eine Experience-Rundreise

Das Farbenthema sollte dabei die Vielfalt ausdrücken: einerseits die Vielfalt des Einzelhandels, aber auch die Vielfalt der Umdasch-Services. Denn das war dem Unternehmen wichtig: die Breite und Tiefe abzubilden, die Umdasch seinen Partnern bei Projekten anbieten kann.

Denn auf den verschiedenen Stationen der kreisförmig angelegten Experience-Reise, wurde klar: Die Services eines modernen Ladenbauers wie Umdasch beschränkt sich nicht auf Möbel und Screens.

Das fängt bei Konzeption und Planung mit dem Angebot des General Contracting an und endet im 360-Grad-Ansatz, bei dem Umdasch die Projektplanung komplett übernimmt. Dazu passte, dass das Unternehmen auf der Messe verkündete, von nun an einen 10/7-Support für seine Kunden bereitzustellen.

Plattform im Zentrum

In der Mitte des Standes schließlich spielte die Musik – sowohl vom Storytelling her als auch aus Digital-Sicht. Denn hier wurde die Umdasch-Plattform XP vorgestellt, die den Kunden umfassende Überwachungs- und Steuerungsfunktionen an die Hand gibt.

Fassbar gemacht wurde das ganze durch eine DJ-Station; verschiedene Platten symbolisierten die Plattform-Funktionen. Wurden sie aufgelegt, spielte ein Info-Video ab.

Mit der Umdasch XP, die vor gut einem Jahr zu einer umfassenden Retail-Management-Plattform ausgebaut wurde, will Umdasch seinen Anspruch des 360-Grad-Portfolios noch einmal unterstreichen.

Neben einer detaillierten Roll-out-Dashboard wird hier unter anderem eine Status-Übersicht der Digital Signage-Netzwerke und ein Content-Reporting angeboten. Hierfür stellt Umdasch eine Schnittstelle zu der jeweiligen Digital Signage-Software bereit. Als größere Partner sind bereits Grassfish und Navori an Bord.

Signage überall integriert

Der gesamte Stand zeigte zudem, wie Digital Signage nicht mehr Add-On, sondern integraler Bestandteil von Retail-Konzepten ist. Das belegten nicht nur die zahlreichen Use Cases, die Umdasch zeigte – von Silhouette zu Tilbury -, sondern auch die Art ihrer Präsentation: von Custom-built Kreisdisplays und einer LED-Wall mit genau abgestimmtem Content.

Ergänzt wurde das auf dem Stand durch weitere Lösungen wie einer Lift-and-Learn-Station, einem mit Sensoren ausgestatteten Verkaufsregal, das je nach Interaktion entsprechenden Content auf einem Display präsentierte oder einem großen digitalen Blumenrad, das gleichzeitig als interaktives Glücksrad diente.

Zudem zeigte Umdasch neue Self-Checkouts, die mit einem großen Display ausgestattet sind. Hier können Retailer den Self-Checkout mit der Bewerbung von Waren bewerben, die in diesem Bereich noch ausgestellt sind, und somit Impulskäufe ideal unterstützen.

Somit präsentierte sich Umdasch mit seinem Euroshop-Stand nicht nur den Messebesuchern, sondern stellte in Düsseldorf gleichzeitig ein Referenz-Projekt auf, das den Anspruch des Unternehmens widerspiegelte – sowohl für Digital Signage als auch im gesamten Retail-Kosmos.