Heinekingmedia hat Andreas Biß zum Head of Product Management ernannt. Er verantwortet ab sofort alle Produktbereiche des Hannoverschen Unternehmens.

Im Mittelpunkt der kommenden Monate soll laut Heinekingmedia die Prozessoptimierung und die Entwicklung einer langfristigen Produktstrategie stehen. Erste Einblicke dazu plane man zur Didacta 2026.

Zuvor bei Promethean

Andreas Biß kommt vom Edtech-Anbieter Promethean, wo er zuletzt als Director of Business Development tätig war und Produkt- sowie Marktentwicklung im deutschsprachigen Raum verantwortete. Davor war der studierte Wirtschaftsingenieur außerdem in verschiedenen Führungs- und Produktmarketingrollen tätig – unter anderme bei Sharp, NEC und Infineon.

„Mich begeistert an Heinekingmedia vor allem der ganzheitliche All-in-Ansatz – angefangen bei der Produktentwicklung über Installation bis hin uim Recycling. Diese vollständige Wertschöpfungskette findet man im Markt selten“, sagt Andreas Biß.