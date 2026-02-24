Solum und Spar International verlängern ihre Preferred-Supplier-Vereinbarung für Electronic Shelf Labels und Digital Signage. Die Kooperation gilt für alle weltweit lizenzierten Spar-Organisationen.

Zum Produktportfolio gehören die ESL-Modelle Newton Core+ und Newton E-Paper in einer 32-Zoll-Ausführung sowie Digital-Signage-Displays in Bar-, Dual- und Standardformaten. Die Lösungen lassen sich modular skalieren und an unterschiedliche Ladenlayouts anpassen. Neben Preiskommunikation und Store-Information adressiert die Vereinbarung ausdrücklich Retail-Media-Anwendungen.

Solum bringt Hardware und Systemintegration

Spar positioniert die digitalen Touchpoints als Erweiterung des Shopper-Engagements und als Grundlage für lokale Retail-Media-Aktivierungen. Solum liefert hierfür Hardware und Integration in bestehende Store-Infrastrukturen. Dabei verfügt Solum als ESL-Spezialist mittlerweile über ein verbreitertes Portfolio im Retail-Tech-Bereich.

„Diese Auswahl soll lizenzierten Spar-Organisationen helfen, bewährte digitale Lösungen einfacher zu bewerten und zu übernehmen“, sagt Tom Rose, Head of International Operations bei Spar International. „Die Auswahl als Preferred Supplier spiegelt das Vertrauen in Solums Fähigkeit wider, ESL- und Digital-Signage-Lösungen zuverlässig in verschiedensten Einzelhandelsumgebungen zu liefern“, sagt Daniel Lee, CEO bei Solum Europe.