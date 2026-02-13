Seit dem 1. Januar 2026 verantwortet Martin Peintinger als Director Operations DACH die Logistikaktivitäten von Ingram Micro. In dieser Funktion leitet er den Ingram Micro Logistik-Standort in Straubing und ist Mitglied der Geschäftsleitung in Deutschland.

Martin Peintinger folgt auf Rupert Hierl, der Ende 2025 in den Ruhestand getreten ist. Ingram Micro besetzt die Position mit einem Manager aus den eigenen Reihen. Martin Peintinger ist seit Mai 2004 bei Ingram Micro tätig und hat den Standort Straubing in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen mitgeprägt.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Dabei ist es mir wichtig, die Stärken, die diesen Standort über Jahre geprägt haben, zu bewahren“, sagt Martin Peintinger. „Stabilität und Verlässlichkeit bleiben unsere Basis. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Organisation und unser Portfolio kontinuierlich weiter entsprechend der Anforderungen des Marktes – nach einem ganzheitlichen Ansatz, der unsere Mitarbeitenden ebenso einbezieht wie Kunden und Hersteller.“

Der Standort Straubing ist das größte Ingram-Micro-Logistikzentrum der EMEA-Region.