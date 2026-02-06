Auf der ISE 2026 in Barcelona präsentiert AUO Display Plus integrierte Display- und Softwarelösungen für den stationären Handel. Der Messeauftritt umfasst Indoor-Retail-Anwendungen auf Basis von E-Paper-, LCD- und MicroLED-Displays.

Im Mittelpunkt steht die Retail-Suite Aecoretail, die aus mehreren Komponenten besteht. Dazu zählt Aecopost, ein batteriebetriebenes, vollfarbiges E-Paper-Display für den Einsatz ohne feste Stromversorgung. Die Displays benötigen keine Energie zur Darstellung statischer Inhalte. Ergänzend zeigt AUO Display Plus mit Aecotag ein elektronisches Preisschildsystem zur zentralen Aktualisierung von Preisen und Inhalten. Das System unterstützt Installationen mit bis zu 4.000 Einheiten.

Die gezeigten Lösungen lassen sich über eine cloudbasierte Plattform verwalten. Inhalte können zentral gesteuert oder über Programmierschnittstellen in bestehende Content-Management-Systeme eingebunden werden. Zusätzlich steht eine mobile Anwendung für die Konfiguration und Aktualisierung von Inhalten zur Verfügung.

Neben E-Paper zeigt AUO Display Plus LCD- und MicroLED-Displays für Kiosk-Systeme, Point-of-Sale-Installationen und digitale Informationsflächen. Somit liegt auch bei Digital Signage der Fokus auf Indoor-Anwendungen. „Outdoor ist momentan nicht unser Fokus“, sagt Till Gotterbarm, Vice President Business Development bei AUO Display Plus. Entsprechende Anwendungen seien ab 2027 geplant.

Ein Showcase gab darauf bereits einen Ausblick: ein E-Paper-Display mit der Outdoor-fähigen Marquee-Technologie von E Ink.

