ISE 2026 ist geprägt von großen LED‑Installationen. Doch abseits der Hauptattraktionen – die man sich in unserem vorherigen Video ansehen kann – zeigen einige leise Innovationen, wohin sich Displaytechnik und die gesamte Branche entwickelt. Der wohl älteste Screen ist bei Sharp zu sehen. Vor zwanzig Jahren war dieser schon am Wiener Flughafen im Einsatz – ein Beispiel nachhaltiger Signage. Sonys Spatial Reality Display erzeugt dagegen per Eye‑Tracking einen markanten 3D‑Effekt.

Bei Dynascan steht großformatiges Color‑E‑Paper im Fokus. Der 55‑Zoll‑Prototyp bietet die Farbdarstellung der kleineren Modelle und eignet sich für Retail‑Szenarien mit langen Laufzeiten, guter Ablesbarkeit und sehr geringem Energiebedarf.

Cecocecos Artmorph verbindet Display und Architektur. Die strukturierten Paneele wirken ausgeschaltet wie echte Oberflächen und werden eingeschaltet zu animierten Elementen – ein zurückhaltender Ansatz für visuelle Installationen.

Das Video zeigt alle Hidden Highlights der ISE 2026.

