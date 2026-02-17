ProDVX stellte auf der ISE 2026 in Barcelona Android-Displays der Serien APPC-8S und APPC-13s vor. Die Geräte verfügen über Multitouch-Displays mit kapazitiver Touch-Technologie und Wave-Design.

Die APPC-8S-Serie umfasst Modelle mit 8 Zoll und 10,1 Zoll Displaygröße. Die Geräte sind mit Android 14 ausgestattet und besitzen eine IP65-Zertifizierung. Als Prozessor kommt ein Rockchip RK3576 mit 2,2 Gigahertz zum Einsatz. Die Displays bieten 400 Nits Helligkeit und 350 Nits bei Touchbetrieb. Die Serie ist für Wandmontage mit Vesa 75 vorgesehen.

Die APPC-13S-Serie bietet Modelle mit 13,3 Zoll, 15,6 Zoll und 21,5 Zoll. Diese Displays erreichen 450 Nits Helligkeit und 400 Nits bei Touchbetrieb. Die Geräte unterstützen Power-over-Ethernet mit bis zu 90 Watt und verfügen über eine Anti-Glare-Beschichtung. Die Montage erfolgt über Vesa 100.

Das Buchungssystem Pukk Workspace kombiniert einen Interaktions-Button mit NFC-Funktion und 12 individuell steuerbaren RGB-LEDs. Nutzer bestätigen ihre Anwesenheit über den Button oder NFC-Karte. Die LEDs zeigen Verfügbarkeit, Countdown-Timer oder Fokus-Signale an.

Das System ermöglicht Organisationen die Sammlung genauerer Nutzungsdaten zur Optimierung von Bürolayouts und Kapazitäten. Es ist software-agnostisch und kann mit verschiedenen Workspace- und Ressourcen-Buchungsplattformen integriert werden. Anwendungsfälle umfassen Desk-Booking, Meeting-Room-Management und andere geteilte Ressourcen in Hybrid-Office-Umgebungen.