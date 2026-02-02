Kurz vor Beginn der ISE gibt die Lang AG bekannt, dass sie ihren Projektorenpark wieder deutlich aufgerüstet hat: Das Unternehmen investiert in 100 Exemplare des Projektors Mevix PT RQ45K von Panasonic.

Damit unterstreicht die Lang AG ihren Anspruch, das Portfolio kontinuierlich zu erweitern und auf dem neuesten Stand zu halten.

Der Panasonic Mevix PT-RQ45K ist ein 3-Chip-DLP-Projektor mit nativer 4K Auflösung und einer Lichtleistung von mehr als 40.000 Ansi-Lumen. Er verfügt standardmäßig über Intel SDM Slots und bietet damit hohe Flexibilität bei der Signalintegration. Bei identischen Abmessungen ist der Projektor mit denselben Objektiven und Flugrahmen wie der PT-RQ35K kompatibel, liefert jedoch rund 12.000 Ansi-Lumen.

Schnelle Verfügbarkeit, neueste Technik

Mit der Investition in den neuesten Projektor der 2025 neu von Panasonic gegründeten Marke Mevix geht die LANG AG einen bewussten Schritt in Richtung langfristiger Zukunftsfähigkeit im Projektionsbereich. Der PT-RQ45K ist darauf ausgelegt, in den kommenden Jahren hohe Lichtleistung, Bildqualität und Zuverlässigkeit bereitzustellen.

Durch die Anschaffung von 100 Projektoren ist laut Lang eine sofortige Verfügbarkeit in hoher Stückzahl gewährleistet. Die hohe Lagerverfügbarkeit erlaube eine flexible Projektplanung und stelle sicher, dass auch komplexe Anforderungen kurzfristig und in gleichbleibender Qualität umgesetzt werden können.

Die ISE startet morgen, aber schon am Aufbautag sieht man, dass die Lang AG wieder mit einem besonderen Stand am Start sein wird. Das Setup beinhaltet auch Projektionen

