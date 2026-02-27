Sascha Galasso ist seit dem 1. Januar 2026 als Business Development Manager Hospitality an Bord. Der ausgebildete Informatiker war zuvor bei Assa Abloy Global Solutions tätig und bringt rund zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit.

Bereits Ende 2025 wechselte Sascha Mazewitsch 2025 als Business Development Manager Retail zu LG. Der Betriebswirt war mehr als sieben Jahre Verkaufsleiter bei Ströer Media Deutschland und davor bei der Deutschen Telekom.