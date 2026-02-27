LG Electronics Deutschland baut das Business Development Team für den Bereich Information Display aus. Gleich vier neue Manager übernehmen jeweils die Segmente Hospitality, Retail, Corporate und Education. Das Unternehmen will damit seine Channel-Strategie fortsetzen, bei der Fachhändler und Systemhäuser gemeinsam mit LG Kundenprojekte entwickeln und umsetzen.
Sascha Galasso ist seit dem 1. Januar 2026 als Business Development Manager Hospitality an Bord. Der ausgebildete Informatiker war zuvor bei Assa Abloy Global Solutions tätig und bringt rund zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit.
Bereits Ende 2025 wechselte Sascha Mazewitsch 2025 als Business Development Manager Retail zu LG. Der Betriebswirt war mehr als sieben Jahre Verkaufsleiter bei Ströer Media Deutschland und davor bei der Deutschen Telekom.
Nadja Zink übernimmt das Business Development im Bereich Corporate. Sie war seit 2010 als Regional Sales Manager EMEA bei Delta Electronics tätig. Zuvor verantwortete sie den B2B-Markt in Deutschland und Österreich bei Hitachi Europe.
Nadim Souissi besetzt die Rolle des Business Development Manager Education. Er war seit 2020 beim Edtech-Spezialisten Promethean tätig, zuletzt als Regional Manager Sales und Teamlead DACH.
„Mit unseren spezialisierten Channel-Partnern bringen wir die Stärken von LG gezielt in die Projekte unserer Kunden ein. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Sascha Galasso, Sascha Mazewitsch, Nadja Zink und Nadim Souissi gleich vier ausgewiesene Experten für unser Buisness Development Team gewinnen konnten“, sagt Daniel Freimuth, Sales Director LG Information Display bei LG Electronics.