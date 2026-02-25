Harry Kim wird erneut zum Chief Executive Officer der LG Western Europe Sales Subsidiary ernannt und löst damit den bisherigen CEO Steve Shin ab. In dieser Rolle verantwortet er die Geschäfte des koreanischen Elektronik-Konzerns in der DACH-Region.

Zwischen 2019 und 2023 war Harry Kim bereits in derselben Funktion tätig. Dann wurde er nach Nordamerika abberufen, wo er als Vice President TV Sales North America das dortige TV-Geschäft verantwortete. Nun kehrt er ins hessische Eschoborn zurück.

„Ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein und die weitere Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit dem Team vor Ort voranzutreiben. 2026 wird ein spannendes Jahr: Wir werden unseren Wachstumskurs fortsetzen, den Handelspartnern starke Impulse heben und die Marke in Deutschland weiter nachhaltig stärken“, sagt Harry Kim.