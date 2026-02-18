Liganova schafft die Position eines Chief Creative Officer und besetzt sie mit Robert Andersen. Der erfahrene Kreativexperte verantwortet künftig die kreative Gesamtverantwortung und die Verzahnung von Brand Experience, Activation und Retail.

Robert Andersen war zuletzt als Associate Partner bei MHP – A Porsche Company tätig. Zuvor arbeitete er als Managing Creative Director und Managing Director bei Jung von Matt Creators sowie bei Jung von Matt. Weitere Stationen führten ihn zu Leo Burnett.

In der neuen Rolle entwickelt Robert Andersen bereichsübergreifende Leitbilder und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Retail-, Strategie- und Social-Teams. Liganova nutzt eigene Technologien wie ein internes AI-Gateway zur Unterstützung kreativer Workflows. Der Hauptsitz der Agenturgruppe befindet sich in Stuttgart.