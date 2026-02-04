JC Decaux hat nach einer Ausschreibung einen Exklusivvertrag über zehn Jahre für den Betrieb der Werbeanlagen der CFL erhalten. Der Vertrag gilt für das Bahnnetz im Großherzogtum Luxemburg und beginnt am 1. Juni 2026.

Das Medienkonzept sieht eine vollständig digitale Kommunikationsinfrastruktur in den Bahnhöfen vor. Ziel ist die unabhängige Ausspielung von Echtzeitinformationen an Fahrgäste. Das Netzwerk wird um 20 zusätzliche Standorte erweitert und umfasst künftig 44 Bahnhöfe. Insgesamt sind 143 digitale Displays vorgesehen. In 19 Bahnhöfen werden 46 Displays mit dem Livetouch-System installiert.

Zum Einsatz kommen Displays der Größen 75 Zoll und 55 Zoll. Jcdecaux setzt Geräte der neuesten Generation mit reduziertem Energieverbrauch ein. Die Systeme sind an das Adtech-Ökosystem von Jcdecaux angebunden und in die Supply-Side-Plattform von Viooh sowie die Demand-Side-Plattform von Displayce integriert. Das DooH-Inventar ist programmatisch buchbar.

Der Vertrag enthält auch betriebliche Vorgaben. Für Wartung und Inspektion setzt JC Decaux eine elektrisch betriebene Fahrzeugflotte ein. Die Beleuchtung der Anlagen passt sich der Umgebungshelligkeit an und wird nachts abgeschaltet. Zusätzlich nutzt Jcdecaux Regenwasser aus dem Depot in Bertrange für Reinigungsarbeiten.

Der Außenwerber betreibt in Luxemburg bereits Werbekonzessionen unter anderem an Buswartehallen in der Hauptstadt, am Flughafen Luxemburg, in Einkaufszentren sowie das Fahrradverleihsystem Veloh.

Anzeige