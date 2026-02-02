Cenareo setzt seine Rolle als aktivster Konsolidierer im Bereich Digital Signage in Frankreich mit der Übernahme von Neotess und dessen CMS-Plattform Dedicast fort. Das Unternehmen fügt damit 7.500 aktive Player zu seiner Plattform hinzu und bringt die kombinierte installierte Basis auf mehr als 30.000.

Unterstützt von Private Equity hat der in Toulouse ansässige ISV seinen Marktanteil stetig ausgebaut: Nach der Übernahme von Easymovie vor zwei Jahren gab Cenareo nun seine nächste Transaktion bekannt.

CMS für industrielle Umgebungen

Mit der Technologie von Neotess – der Engine hinter dem Dedicast-CMS – erhält Cenareo Zugang zu neuen Branchen in den Bereichen Unternehmen und Produktion, wo sich die Anforderungen an Digital Signage erheblich von Cloud-First-Implementierungen im Retail- und Corporate-Bereich unterscheiden. Im Gegensatz zu Cenareos reinem Cloud-Ansatz hat sich Neotess/Dedicast lange auf On-Premise-Lösungen spezialisiert, die für kritische industrielle Umgebungen mit strengen Souveränitätsanforderungen entwickelt wurden.

Für viele außerhalb Frankreichs stellt Neotess einen klassischen Hidden National Champion dar: tief verwurzelt in industriellen Workflows, wo On-Premise die bevorzugte Architektur bleibt, insbesondere für mittelständische Hersteller.

Neotess-Teams bleiben bestehen

Laut Cenareo-CEO David Keribin liegt die strategische Begründung für den Deal in der Kombination der Stabilität, Feldexpertise und industriellen Tradition des in Saint-Étienne ansässigen Neotess mit Cenareos cloudnativer Technologie und Agenturdienstleistungen in Frankreich, Tunesien und den USA.

Die Teams von Neotess werden in Saint-Étienne bleiben, um Kontinuität, starke regionale Präsenz und persönlichen Service sicherzustellen – und bilden das Rückgrat von Cenareos neuer „Industry“-Sparte.

Über seine reinen SaaS-Wurzeln hinausgehend integriert Cenareo nun On-Premise-Fähigkeiten, um Zugang zu hochwertigen Industriemärkten zu erhalten, gestaltet sein Geschäftsmodell um und bleibt dabei fokussiert auf die Bereitstellung von Medienwert.

Ein Unternehmen – zwei Plattformen

Es wird keine abrupte Konsolidierung der Software-Stacks geben; stattdessen werden beide Plattformen parallel weiterentwickelt, wobei Content, Distribution und Daten im Mittelpunkt stehen. Neotess wird zur „industriellen Broadcasting-Lösung von Cenareo“, die sich auf kritische Inhalte und industrielle Umgebungen konzentriert, während Cenareo seine Identität als cloudnative, skalierbare Lösung für Retail, Unternehmenskommunikation und DooH beibehält.

Anzeige