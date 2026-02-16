Samsung Display führt eine neue internationale Brand für seine verbesserte Quantum-Dot-OLED-Technologie ein: Mit QD-OLED Penta Tandem will der Konzern seinen Quantum-Dots-Herstellungsprozess, der auf einer fünfschichtigen organischen Leuchtdiodenstruktur basiert, im Premium-TV- und -Monitor-Bereich stärker platzieren.

Fünf Schichten für tiefe Schwarzwerte

QD-OLED erzeugt Farben mithilfe der sogenannten Quantum Dots, die auf Licht reagieren, wobei die blau emittierende Schicht aufgrund ihrer hohen Energie im sichtbaren Spektrum als Lichtquelle dient. Im vergangenen Jahr hat Samsung Display die blau emittierende Schicht von vier auf fünf Schichten erweitert und die neuesten organischen Materialien verwendet, um die neueste Generation von QD-OLED zu entwickeln.

Mit der Technologie will sich Samsung in einem umkämpften Markt wieder an die Spitze setzen. Insbesondere die mehrschichtige Stapelung organischer lichtemittierender Materialien habe sich angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs auf dem Markt für hochauflösende Monitore als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Durch die Erzielung einer höheren Auflösung bei gleicher Panelgröße und die Erhöhung der Pixeldichte verringert sich die lichtemittierende Fläche jedes einzelnen Pixels. Angesichts dieser technischen Einschränkungen ist laut Samsung eine effektive Verteilung der auf organische Materialien einwirkenden Energie unerlässlich, um eine stabile, hohe Helligkeit aufrechtzuerhalten.

Wenn die Anzahl der organischen Materialschichten zunimmt, verbessert sich die Lichtausbeute, wodurch bei gleicher Leistungsaufnahme eine höhere Helligkeit erzielt oder bei geringerem Stromverbrauch die gleiche Helligkeit beibehalten werden kann.

„Bei einer mehrschichtigen organischen Leuchtstruktur geht es nicht einfach darum, mehr Schichten hinzuzufügen. Es erfordert fundiertes Fachwissen bei der Auswahl der Materialien und der Optimierung ihrer Dicke und Kombinationen“, sagte Brad Jung, Vizepräsident und Leiter des Large Display Marketing Teams bei Samsung Display. „Penta Tandem, das auf fast fünf Jahren Erfahrung in der Massenproduktion von QD-OLED seit 2021 basiert, ist die ultimative Wahl für Kunden, die den Premium-Wert von QD-OLED demonstrieren möchten.“

Besondere Vesa-Zertifizierung

Samsung zieht zur Veranschaulichung einen Vergleich hinzu: Fünf Personen, die eine Last tragen, die zuvor von vier Personen getragen wurde, können diese entweder länger tragen oder zusätzliches Gewicht aufnehmen. Im Vergleich zum vierlagigen QD-OLED der vorherigen Generation verbessert Penta Tandem die Lichtausbeute um das 1,3-fache und verlängert die Lebensdauer um das 2-fache. Dadurch erreichen Produkte mit QD-OLED Penta Tandem-Technologie eine Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits für Fernseher und 1.300 Nits für Monitore, basierend auf 3 Prozent OPR – der On Pixel Ratio, dem Verhältnis der aktiven Pixel zu allen Pixeln, aus denen der Bildschirm besteht.

Mit Panels mit QD-OLED-Penta-Tandem-Technologie können Kunden die Vesa-Zertifizierung „DisplayHDR True Black 500“ erhalten. Die True-Black-Zertifizierung ist ein Standard, der die HDR-Leistung eines Displays bewertet, einschließlich seiner Fähigkeit, tiefe Schwarzwerte wiederzugeben. Um die Bewertung „True Black 500“ zu erreichen, muss ein Display einen Schwarzwert von 0,0005 Nits oder weniger aufweisen und gleichzeitig eine Spitzenleuchtdichte von 500 Nits (bei 10 Prozent OPR) erreichen. Derzeit ist der einzige 31,5-Zoll-UHD-Monitor, der mit DisplayHDR True Black 500 zertifiziert ist, mit einem QD-OLED-Penta-Tandem-Panel von Samsung Display ausgestattet.

Samsung Display plant, QD-OLED Penta Tandem in diesem Jahr auf seine gesamte Palette an Panel-Größen auszuweiten und die Technologie für Flaggschiff-Produkte wichtiger Kunden bereitzustellen. Nach dem 27-Zoll-UHD-Gaming-Monitor im vergangenen Jahr und den Anfang dieses Jahres vorgestellten 31,5-Zoll-UHD- und 34-Zoll-WQHD-Produkten wird die Technologie soll auch in einem 49-Zoll-Dual-QHD-Modell (5120×1440) zum Einsatz kommen. Im TV-Segment wird Penta Tandem seit 2025 in den Spitzenmodellen der selbstleuchtenden TV-Displays wichtiger Kunden eingesetzt.