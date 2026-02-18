Das kanadische Medienstudio Moment Factory hat in Zusammenarbeit mit der Mandai Wildlife Group das Projekt „Curiosity Cove“ in Singapur fertiggestellt. Die Anlage im Mandai Wildlife Reserve umfasst dabei eine Fläche von 4.600 Quadratmetern. Es handelt sich somit um den größten überdachten Naturspielplatz des Stadtstaates.

Für einen besseren Eindruck hat Moment Factory ein Video veröffentlicht.

Das Angebot richtet sich dabei an Familien mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren. In der Anlage verbinden sich physische und digitale Elemente damit zu einer multisensorischen Umgebung.

Vier verschiedene Ökosysteme

Die Installationen reagieren auf die Bewegungen der Besucher. In vier verschiedenen Ökosystemen erkunden die Gäste die Natur durch insgesamt 32 interaktive Stationen. In den Grasslands reagiert dabei die Umgebung durch Sensortechnik. Im Bereich der Wetlands lernen die kleinen Gäste dabei die Zusammenhänge von Wasserkreisläufen kennen. Ein 27 Meter langer Tunnel in Form eines Schlangenbauchs bietet zudem kletterbare Strukturen.

Auf dem Indoor-Spielplatz kommen Projektoren, Screens und raumbezogenes Audio zum Einsatz. Die Technik ermöglicht zudem eine direkte Interaktion mit der virtuellen Flora und Fauna. Zwei spezielle Ruhezonen ergänzen dabei das Angebot für geräuschempfindliche Besucher.

Zentrale Steuerung der AV-Inhalte

Die Steuerung der audiovisuellen Inhalte erfolgt über ein zentrales System. Damit erweitert das Mandai Wildlife Reserve sein bestehendes Angebot an Außenanlagen um eine wetterunabhängige Attraktion. Darüber hinaus gehört das Projekt zu einer Reihe von immersiven Bildungsräumen des kanadischen Unternehmens.

„Curiosity Cove begann mit der Mission der Mandai Wildlife Group, die Neugier und Empathie der Kinder für die natürliche Welt zu wecken“, sagt Sakchin Bessette, Mitbegründer und Executive Ceative Director bei Moment Factory. Das Projekt schaffe Sakchin Bessette eine dauerhafte Verbindung zwischen den jungen Generationen und ihrer Umwelt. Das Studio Moment Factory arbeitete für die Realisierung mit Biologen und Architekten zusammen.

