Planar wurde von NBC Sports ausgewählt, LED-Video-Walls mit feinem Pixelabstand für die Studio-Produktionen zur Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele und Paralympics 2026 in Mailand-Cortina bereitzustellen.

Zum Einsatz kommen LED-Video-Walls der Directlight Pro Series mit einem Pixelabstand von 1,2 Millimeter in zentralen Studiobereichen in Mailand, darunter Studio A und Studio B. Die LED-Flächen dienen als architektonische Hintergründe und dynamische Fenster, die Veranstaltungsbilder und Grafiken einrahmen. Sie unterstützen die Live-Erzählformate von NBC Sports aus Italien für Zuschauer in den USA.

Die Zusammenarbeit zwischen Planar und NBC Sports setzt eine Partnerschaft fort, die bis ins Jahr 2016 zurückreicht. Der Displayanbieter unterstützte bereits frühere Olympische Spiele und große Sportproduktionen. Die LED-Wände von Planar werden als zentrales visuelles Werkzeug eingesetzt, um den Umfang und die Atmosphäre der Winterspiele zu vermitteln und Wettbewerbs-Highlights, Studiosegmente sowie immersive Bilder für das Broadcast- und Streaming-Publikum von NBC bereitzustellen.

„Wir sind stolz darauf, als Anbieter von LED-Video-Walls für eines der weltweit bedeutendsten Sportereignisse zurückzukehren und die Berichterstattung von NBC Sports zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina mit modernen LED-Video-Walls zu unterstützen“, sagte Tom Petershack, General Manager Media and Special Projects bei Planar. Unsere Displays sind dafür ausgelegt, die Studio-Umgebung aufzuwerten und Storytelling zu ermöglichen, das das Publikum auf sinnvolle Weise erreicht.“

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar statt. Die Paralympischen Spiele folgen vom 6. bis 15. März. Die Berichterstattung erfolgt über lineare und digitale Plattformen von NBC Sports.

Anzeige