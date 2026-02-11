Einzelhändler werden ihren Einfluss auf den nordamerikanischen TV-Betriebssystem (OS)-Markt in den nächsten Jahren erheblich ausweiten, laut Omdias neuesten TV Design & Features Tracker. Einzelhändler-getriebene Plattformen wie Amazons Fire-TV und Walmarts CastOS werden voraussichtlich bis 2029 47 Prozent des regionalen TV-OS-Markts ausmachen. 2025 waren es noch 27 Prozent.

Nach der Übernahme von Vizio 2024 hat Walmart die CastOS-Lieferungen von 4,8 Millionen Einheiten in 2024 auf projizierte 6,6 Millionen Einheiten in 2025 erhöht, was ein 37,5-Prozent-Wachstum darstellt. Amazons Fire-TV-Lieferungen steigen ebenfalls, von 6,1 Millionen Einheiten 2024 auf 6,8 Millionen 2025, ein Anstieg von 11,5 Prozent.

Omdia erwartet einen Wendepunkt für 2027, wenn Walmarts CastOS-Lieferungen 14 Millionen Einheiten erreichen. Bis 2029 wird erwartet, dass CastOS 14,8 Millionen Einheiten erreicht, während Amazon Fire-TV 8,8 Millionen Einheiten erreichen wird – zusammen fast die Hälfte eines projizierten 50-Millionen-Einheiten nordamerikanischen Marktes darstellend.

Verbindung von TV- und Retail-Media-Geschäft

Dieses Wachstum signalisiert nicht nur eine Zunahme der TV-Lieferungen für diese beiden Einzelhandelsriesen, sondern eine Expansion ihres Werbe- und Retail-Media-Geschäfts: Walmarts 2,3-Milliarden-Dollar-Übernahme von Vizio gab dem Einzelhändler Zugang zu 18 Millionen aktiven Smartcast-Konten, Vizios proprietärer Smart-TV-Plattform. Diese vernetzten TVs unterstützen bereits Hunderte direkter Werbepartnerschaften und versorgen Walmart mit einem Kanal, um Verbraucher mit kontextueller Werbung basierend auf Online- und Instore-Shopping-Verhalten anzusprechen.

„Während es sehr wenig Profit in Hardware gibt, treibt Werbung die Mehrheit von Vizios Bruttogewinn an“, bemerkt Omdia und hebt hervor, dass Plattformen wie CastOS und Amazons Fire-TV zunehmend als Medien- und Commerce-Motoren betrachtet werden, anstatt nur als TV-Betriebssysteme. Amazon ist lange das Modell dieses Ansatzes gewesen, indem es seine Fire-TV-Plattform und Prime Video nutzt, um Medien, E-Commerce und Werbung zu verbinden.