Screen7 ist neues Mitglied des Verbands Aussenwerbung Schweiz (AWS). Das DooH-Startup wurde an der Generalversammlung am 4. Februar 2026 in Zürich aufgenommen.

Das Unternehmen unterstützt die Zielsetzungen des AWS, den Außenwerbemarkt in seiner gesamten Breite weiterzuentwickeln. Der AWS umfasst damit 10 Außenwerbeunternehmen. Bereits im März 2024 hatte der Verband neue Mitglieder aufgenommen. Die Mitglieder engagieren sich für analoge und digitale Werbelösungen im öffentlichen Raum.

Die Verbandsaktivitäten 2026 konzentrieren sich auf die Bekämpfung von Verboten und Einschränkungen der Außenwerbung. Der AWS betreibt die Initiative „Pro Plakat“. Organisationen und Einzelpersonen können der Gruppe kostenlos beitreten.