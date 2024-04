Der Verband Aussenwerbung Schweiz, kurz AWS, hat im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung am 28. März 2024 in Zürich zwei neue Mitglieder aufgenommen: Excom Media und Smadooh Media. Insgesamt sind es nun neun Schweizer Außenwerbeunternehmen, die sich im AWS zusammengeschlossen haben,

Zudem wurde der Verbandsvorstand bestätigt: Alle Vorstandsmitglieder des AWS stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig gewählt: Als Präsident Markus Ehrle von APG|SGA, als Vizepräsident Christoph Marty von Goldbach Neo sowie Beat Holenstein von APG|SGA, Robert Furger von Goldbach Neo und Gregor Zimmerli von Aktiv Werbung.

Ausblick positiv

Der AWS bilanzierte 2023 als ein gutes Geschäftsjahr für die Außenwerbung. Zudem sieht er die Zukunft der OoH-Gattung positiv: Out-of-Home genieße eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und weise als letztes echtes Massenmedium die vorteilhafteste CO2-Bilanz unter allen Werbemedien auf. Außenwerbung würde auch die jungen, mobilen Zielgruppen erreichen und im Intermediavergleich überzeugen.

Die Verbandsaktivitäten 2024 fokussieren die Bekämpfung von Verboten und Einschränkungen der unverzichtbaren kommerziellen Werbung, eine transparente und anbieterunabhängige Mediaforschung sowie das Aufzeigen der hohen volkswirtschaftlichen Wertschöpfung der Außenwerbung. Dazu kommt ein verstärktes Gattungsmarketing. Dieses beinhaltet unter anderem den Branchenanlass „Wooh“, welcher mit einer Fachkonferenz und der Verleihung der Swiss Out of Home Awards am 19. September 2024 zum zweiten Mal unter der gemeinsamen Trägerschaft des AWS in Zürich durchgeführt wird. Weiter beteiligt sich der AWS am länderübergreifenden Fachmagazin OOH, das vom FAW publiziert wird. Das kostenlose E-Paper erscheint viermal im Jahr und informiert Werbetreibende, Agenturen und Kreative über die Entwicklungen der OooH-Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.