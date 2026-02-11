Optoma auf der ISE 2026 Spezialobjektive und 196-Zoll-LED

Optoma ging mit einem Fokus auf Projektion und LED-Technologie auf die ISE 2026. Dabei sahen Besucher neue Hardware für Corporate und spezialisierte Anwendungen.

Professionelle Projektion standen dabei im Vordergrund. Optoma zeigte den ZK1000 als Laser-Flaggschiff für anspruchsvolle Umgebungen. Das Gerät eignet sich für Installationen mit viel Umgebungslicht.

Periskop-Objektiv ermöglicht flexible Positionierung

Im Setup kombiniert das Unternehmen den Projektor mit dem BX CTA28 UST Snorkel-Objektiv. Dieses spezialisierte Periskop-Objektiv ermöglicht Projektionen aus verdeckten oder erhöhten Positionen.

Dadurch sollen Systemintegratoren mehr Spielraum bei komplexen Architekturkonzepten erhalten.

Fokus auf Corporate

Im LED-Bereich präsentierte Optoma das UWC 196. Das All-in-One Ultrawide LED-Display misst 196 Zoll. Es zielt auf moderne Arbeitsumgebungen und Videokonferenzen ab. Die verbaute COB-Technologie soll Energieeffizienz und stabile Bildqualität liefern

Zusätzlich stellte der Anbieter eine 135-Zoll-Variante aus. Beide Modelle sollen die Installation und Wartung vereinfachen. Das Design unterstützt die Integration in bestehende Verwaltungssysteme.

Neben Standard-Hardware demonstrierte Optoma individuelle Systemlösungen. Ein Beispiel: Eine Unterwasser-Projektion in Zusammenarbeit mit dem Partner Pool-on. Dies verdeutlicht die technischen Möglichkeiten solcher Lösungen abseits klassischer AV-Szenarien.