Panasonic's ProAV Zukunft "Nicht viel anders als vor dem Orix-Deal"

Die Ankündigung, dass Panasonic die operative Kontrolle über sein TV-Geschäft an Skyworth übergibt, sorgt in der ProAV-Branche für Spekulationen. Signalisiert dies einen breiteren Rückzug aus dem Display-Markt? Laut Panasonic lautet die Antwort klar: Nein. In einem exklusiven Interview mit invidis auf der ISE 2026 bestätigte Yousuke Adachi, CEO der Panasonic Projector & Display Corporation, das Bekenntnis des Unternehmens zu ProAV.

Obwohl der Deal mit der japanischen Finanzgruppe Orix im Juli 2025 platzte, verfolgt Panasonic weiterhin eine ähnliche Strategie. Anstatt die Projektoren- und Display-Sparte auszugliedern, hat das Unternehmen die neue Marke Mevix eingeführt. „Was wir jetzt tun, ist nicht viel anders als vor dem Orix-Deal“, erklärt Yousuke Adachi. Mit Mevix positioniert sich Panasonic mit einer frischen Identität am Markt. Das Ziel ist keine Neuerfindung, sondern Verlässlichkeit. „Mit der neuen Marke wollen wir unser Engagement im ProAV-Sektor unterstreichen“, so Yousuke Adachi.

Vier strategische Säulen für ProAV

Der Kontrast zum TV-Geschäft ist vorsätzlich. Das Consumer-Segment war offensichtlich in eine strukturelle Sackgasse geraten; um die Rentabilität zu sichern, musste die operative Kontrolle an einen chinesischen Partner abgegeben werden. ProAV hingegen erzählt eine andere Geschichte. Hier sieht Panasonic weiterhin Wachstum – insbesondere am Premium-Ende des Marktes.

Yousuke Adachi fasst die ProAV-Strategie von Panasonic in vier Säulen zusammen:

Fokus auf das High-End-Segment: Panasonic will dort investieren, wo Zuverlässigkeit entscheidend ist. Im Premium-Segment rechtfertigen geringere Ausfallraten und langfristige Stabilität weiterhin einen Preisaufschlag – und die Nachfrage steigt stetig.

Konzentration auf Großformat-Projektion: Anstatt direkt mit Flat Panels zu konkurrieren, will Panasonic Szenarien stärken, die nur mit Projektion realisierbar sind. Projectrion Mapping, immersive Umgebungen und Großveranstaltungen bleiben zentrale Wachstumsfelder.

Weniger Komplexität im gesamten Portfolio: Die Einfachheit des Deployments wird zu einem zentralen Differenzierungsmerkmal. Von Projektoren über LED bis hin zu Displays priorisiert Panasonic schnellere Setups, weniger Kalibrierungsschritte und reduzierte Komplexität.

Margenausbau und Erschließung neuer Märkte: Jenseits traditioneller Vertikalmärkte zielt Panasonic auf neue Wachstumsbereiche ab. Bei Displays entwickeln sich Bildungseinrichtungen und Corporate-Umgebungen zu strategischen Prioritäten.

Ein weiterer Pfeiler der Zukunftsstrategie ist AI. Während generative Tools auf der kreativen Seite von ProAV bereits weit verbreitet sind, sieht Yousuke Adachi großes Potenzial in der Hardware-Integration. Mögliche Anwendungsfälle sind AI-gestützte Effizienzgewinne und vorausschauende Wartung auf Basis von Echtzeit-Gerätediagnosen.

LED: Ein notwendiger Schritt

Im Jahr 2025 brachte Panasonic seine erste LED-Linie auf den Markt, beginnend mit einem All-in-One-Display. Die LED-Strategie bleibt pragmatisch: „Wir brauchen LED, um unsere Partner zufriedenzustellen“, sagt Yousuke Adachi. Der Fokus liegt nicht darauf, in jedem Segment zu konkurrieren, sondern bestehende Integrationsherausforderungen zu lösen – insbesondere die Benutzerfreundlichkeit. Ein wesentlicher Teil dieser Strategie ist die Einführung von Controller-losen, HDMI-kompatiblen 55-Zoll-LED-Panels, die als einfacher Ersatz für LCD-Displays konzipiert sind.

Ein Signal der Stabilität

Für 2026 bereitet Panasonic sich auf einen erneuten Aufschwung im ProAV-Markt vor. Nach einer Phase, die Yousuke Adachi als Plateau im Jahr 2025 beschrieb, ist seine Priorität für das kommende Jahr klar: „Neue Produkte einführen und sicherstellen, dass wir über sie sprechen.“

Letztlich ist Panasonics Botschaft an den ProAV-Markt eine der Kontinuität und nicht des Umbruchs. Während die Umstrukturierung im TV-Bereich die schwierige Realität der Unterhaltungselektronik unterstreicht, ist das professionelle Segment als Wachstumsmotor positioniert.

Wenn Yousuke Adachis Roadmap Bestand hat, wird die ProAV-Zukunft von Panasonic durch strategischen Fokus definiert: Premium-Positionierung, operative Einfachheit und eine tiefere Integration intelligenter Technologien.