AVI-SPL wird die in Europa und Afrika stationierten Einheiten der US Army mit ProAV-Technik ausstatten. Das US‑amerikanische Integrationsunternehmen unterstützt dabei den Technologiekonzern General Dynamics Information Technology (GDIT) im Rahmen des 1,25-Milliarden-Dollar-Programms EMITS‑2.

Der langfristige Auftrag zeigt damit, wie sehr sich ProAV‑Technologie zu einem strategischen Rückgrat sicherer, echtzeitfähiger militärischer Kommunikation entwickelt – insbesondere in den Einsatzgebieten Europa und Afrika.

Vertrag über sieben Jahre

Als Subunternehmer von GDIT wird AVI‑SPL somit die US‑Streitkräfte in Europa und Afrika über sieben Jahre hinweg mit AV‑, UC‑ und integrierten Meeting‑Umgebungen unterstützen. Der Auftrag ist Bestandteil des EMITS‑2‑Frameworks, das GDIT im September 2025 zugesprochen wurde.

Ziel des Programms ist es dabei, die IT‑ und Kommunikationssysteme der US‑Army umfassend zu modernisieren. Der Fokus liegt dabei auf Echtzeit‑Entscheidungsfindung, Interoperabilität und sicheren Datenströme in einem der komplexesten Einsatzräume des US‑Militärs.

Auch Ausrüstung für Bündnispartner

AVI‑SPL liefert dafür End‑to‑End‑AV‑ und Collaboration‑Infrastrukturen für geografisch verteilte Einheiten, NATO‑Stakeholder sowie verbündete Missionspartner. Die Anforderungen reichen dabei von hochsicheren Konferenzräumen über vernetzte Einsatzleitstellen bis hin zu standardisierten Collaboration‑Umgebungen über Ländergrenzen hinweg.

Während digitale Resilienz zunehmend zur Grundlage moderner Verteidigungsstrategien wird, verdeutlicht die Wahl von AVI‑SPL, wie tief ProAV‑Technologie inzwischen in kritische militärische Infrastrukturen eingebettet ist – weit über den klassischen Corporate‑ oder Commercial‑Einsatz hinaus.

Top 5 US-Defense Contractors 2024 (Quelle: Bloomberg / Global Sorce) Lockheed Martin 64,65 Mrd. $ RTX 40,6 Mrd. $ Northrop Grumman 35,2 Mrd. $ General Dynamics 33,65 Mrd. $ Boeing 32,86 Mrd. $

Anzeige