Displayactive hat das Schweizer Roadvision-Netzwerk auf die Digital-Signage-Plattform von Cingerine umgestellt. Das Netzwerk, das Displayactive im September 2024 mit der Übernahme von Kanawai Medien erworben hatte, umfasst über 70 LED-Screens im öffentlichen Raum und bietet Werbetreibenden Sichtbarkeit an hochfrequentierten Standorten. Die Modernisierung fokussiert TCO-Optimierung, Systemeinheitlichkeit und Stabilität.

Displayactive stellt die Roadvision-Screens von einer fragmentierten Windows-basierten Lösung auf die Cingerine-Plattform um. Die neue Infrastruktur bietet Systemstabilität, geringe Wartungskosten sowie Anbindung an Programmatic Advertising mit Ausspielung und Reaktionszeiten im Millisekundenbereich.

Die Konsolidierung unterschiedlicher Systemlandschaften schaff somit eine skalierbare Plattform. Die Integration der Überwachungssoftware Monitree über die Schnittstellenarchitektur von Cingerine sorgt für Betriebssicherheit.

Marc Steiner, CEO von Displayactive, erläutert: „Durch die Integration via APIs in Monitree, die von uns entwickelte Buchungs- und Managementplattform, ist jetzt auch ein vollständiges Controlling und Monitoring über das gesamte Netzwerk möglich.“

Andy W. Bohli, CEO von Cingerine: „Wir sind stolz, dass sich Displayactive auch beim neuen Roadvision -Netzwerk für Cingerine entschieden hat. Gemeinsam ist es uns gelungen, ein einheitliches, technisch solides und zukunftssicheres DooH-Netzwerk über alle Standorte hinweg zu realisieren.“