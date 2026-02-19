Am San Francisco International Airport begrüßten 3D-Effekt-Displays mit Bürgermeister Daniel Lurie sowie den Football-Legenden Steve Young und Jerry Rice die Besucher zum Super Bowl 2026.

Am San Francisco International Airport waren anlässlich des Super Bowl LX in diesem Jahr drei 3D-Effekt-Display-Einheiten von Proto installiert. Die lebensgroßen Installationen zeigten Bürgermeister Daniel Lurie sowie die ehemaligen 49ers-Spieler Steve Young und Jerry Rice, die Besucher in der Bay Area willkommen hießen. Die Umsetzung erfolgte in Partnerschaft mit dem Bay Area Host Committee und Gen City Labs.

Die Einheiten befanden sich an drei Standorten im Terminal 3 des Flughafens. Gen City Labs, ein Creative Technology Studio aus der Bay Area, verantwortete die Aktivierung unter Einsatz der Proto-Technologie. Das Bay Area Host Committee organisierte die regionalen Veranstaltungen rund um den Super Bowl LX, der am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium in Santa Clara stattfand.

Die zugrunde liegende Technologie kombiniert patentierte Hardware mit proprietärem Betriebssystem und AI-Avataren. Sie ermöglicht lebensgroße, dreidimensional wirkende Darstellungen ohne den Einsatz von VR-Brillen oder AR-Geräten.

In der Bay Area kam die Technologie zuvor bereits im Oracle Park, im Chase Center, im Amazon AWS Gen AI Lab, bei Christie’s sowie an der UC Berkeley und Stanford zum Einsatz. Weitere Flughäfen mit entsprechenden Installationen sind das JFK Terminal 4, der Muhammad Ali International Airport in Kentucky sowie der Dayton International Airport in Ohio.