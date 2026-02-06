Das Gefühl war da, jetzt ist es offiziell: Mit beeindruckenden 92.170 Besuchern stellt die 22. ISE wieder einen Rekord auf. Mike Blackman, Managing Director der ISE, verkündete die Zahl auf der Abschluss-Pressekonferenz. „Die ISE hat ihr Motto ‚Push Beyond‘ wahrgemacht“, erklärte er.

Die ISE zählte zudem 120.940 Registrierungen, und mehr als 212.000 Besuche über die gesamte Messe hinweg. Der Mittwoch zählt mehr als 64.000 Besucher – er ist damit der meistbesuchte ISE-Tag aller Zeiten und übertrifft die Gesamtbesuchszahl der ISE 2019 in Amsterdam

Von Besucherrekord zu Besucherrekord

Seit 2022 verzeichnet die Messe in Barcelona Jahr für Jahr neue Höchststände, und die diesjährige Ausgabe bildete da keine Ausnahme.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr besuchten 85.351 Unique Visitors das Messegelände in Barcelona. Die Veranstalter zählten damals 185.700 Besuche und 110.540 Registrierungen. Damit kann die ISE 2026 fast 8 Prozent Zuwachs verzeichnen.

Weitere Besucherdetails will die Messe in Kürze bekanntgeben.

Globales Profil ausgebaut

Das internationale Profil der Messe wächst weiter. Ausländische Aussteller und Besucher waren auf der gesamten Ausstellungsfläche zu sehen.

Die ISE hat sich eindeutig von einer europäischen zu einer globalen Veranstaltung entwickelt.

Insgesamt haben die Aussteller in diesem Jahr auch ihre Präsenz verstärkt. Viele Stände waren größer, ambitionierter und technisch aufwändiger als in den Vorjahren. Überall gab es große LED-Konstruktionen und immersive Demos zu sehen, was deutlich macht, wie wichtig die ISE für Unternehmen geworden ist, die Eindruck machen wollen.

Führende Rolle bestätigt

Wichtig ist, dass es bei der ISE 2026 nicht nur um Größe und Spektakel ging. Es wurden auch sichtbare technologische Fortschritte präsentiert. In allen Kategorien zeigten die Aussteller konkrete Verbesserungen in Bezug auf Effizienz, Qualität und Automatisierung. KI-gesteuerte Tools standen im Vordergrund und wurden oft als Teil realer Arbeitsabläufe und nicht als Zukunftskonzepte positioniert.

Trotz der anhaltenden Unsicherheit in der Gesamtwirtschaft war die Stimmung unter den Ausstellern allgemein optimistisch. Viele berichteten von guten Gesprächen und vielversprechenden Kontakten. Diese Zuversicht überträgt sich bereits auf die Zukunft, denn die Aussteller signalisieren ihr weiteres Engagement für die Messe und positive Erwartungen für die ISE 2027.

Einmal mehr hat die ISE ihre Rolle als wichtiger Treffpunkt für die ProAV- und Digital-Signage-Branche bestätigt. Mit wachsender internationaler Beteiligung und erneut Rekordzahlen baut die Messe ihre Position weit über den europäischen Markt hinaus weiter aus.

