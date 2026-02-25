Die Landespolizei von Nordrhein-Westfalen stand 2025 vor einem Problem: 1.500 offene Ausbildungsstellen und zu wenig Bewerbungen. Zusammen mit Weischer setze die Polizei jedoch eine erfolgreiche Werbekampagne um. Das Besondere: Social-Media-Inhalte und Digital Storytelling verbanden sich dabei mit klassischem Out-of-Home.

Skepsis gegenüber der Polizeiarbeit sowie ein ausgebliebener Abiturjahrgang führten zu der Lücke in den eingegangenen Bewerbungen. Dann startete die Social-Out-of-Home-Kampagne „Großeinsatz Ausbildung“.

Das Konzept dahinter: Inhalte, die auf Social Media entstehen, werden auf physische Werbeflächen im öffentlichen Raum übertragen – und anschließend über Creator-Content und nutzergenerierte Beiträge wieder zurück in den digitalen Raum gespielt.

In einem Video ist dieser ungewöhnliche Polizeieinsatz zusammengefasst:

Zuerst postete die Polizei auf ihren Social-Media-Kanälen ein kurzes Ansprachenvideo von Innenminister Herbert Reul. Daraufhin folgte der OoH-Rollout. Dieser wiederum wurde seitens von Creatoren und User-Generated-Content wieder aufgegriffen, um damit Werbung auf Social Media zu machen.

Fake-OoH auch im Einsatz

Dieser Schritt in der Kampagne beinhaltete ein sogenanntes Fake-OoH-Video. Dabei ist ein scheinbar von Hubschraubern gehaltenes, riesiges Banner zu sehen, das eine Drohne zusätzlich besprüht. Die Möglichkeiten von verbreiteten Inhalten auf Social Media scheinen damit doch vielseitiger zu sein als haptische Plakate im öffentlichen Raum.

Darauf aufbauend wird die Polizeiarbeit als besonders reizvoll, spannend, techniknah und abwechslungsreich verkauft. Mit den Hinweisen auf offene Ausbildungsplätze und einem Bewerbungsschluss am Ende der Videos blieb die Wirkung nicht aus: Mehr als 10.000 Bewerbungen gingen bei der Polizei NRW ein.

Nominierung für Mediapreis

Für die Umsetzung bündelte Weischer mehrere Einheiten – darunter Weischer OOH, Weischer Connect, Elbberg Media und The Ranch – zu einer gemeinsamen Infrastruktur. Somit führte man die Mediaplanung, Content-Produktion und Creator-Netzwerke organisatorisch zusammen.

Die erfolgreich gestaltete Kampagne sprach damit die Gen Z dort an, wo sie am empfänglichsten ist: Social Media. Mit der Erweiterung auf regionale OoH-Flächen, die mit Fake-OoH auf Social Media wiederum unterstrichen wurde, gelang die Umsetzung. Die Kampagne „Großeinsatz Ausbildung“ ist nun sogar auf der Shortlist der Kategorie Media Strategie Regional für den Deutschen Mediapreis.

Die Verzahnung von Digital Storytelling und klassischem Out-of-Home kann somit zu messbaren Ergebnissen führen.