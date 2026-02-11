Der britische End-to-End-Dienstleister im ProAV-Bereich IUF (Inurface-Media) weitet seine Geschäftsaktivitäten auf den deutschen Markt aus. Mit der Eröffnung eines Standorts in Hamburg reagiert IUF auf die steigende Nachfrage in Deutschland nach messbaren digitalen Lösungen in den Bereichen Retail, QSR und Transport.

IUF integriert dabei AV-Lösungen und großformatige Digital-Signage-Projekte in bestehende Architekturen. Der Fokus liegt auf der Umwandlung statischer Flächen in dynamische Kommunikationskanäle. Die Unternehmensstruktur umfasst derzeit Abteilungen für Engineering, Operations und Content.

Thorsten Wien wird Managing Partner

Thorsten Wien übernimmt die Position als Managing Partner für Deutschland. In dieser Funktion verantwortet er den Aufbau lokaler Strukturen sowie die Betreuung strategischer Partnerschaften.

Dabei verfügt Thorsten Wien über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der digitalen Kommunikation und betreute Projekte für große Organisationen. Zuletzt war er freiberuflich tätig.

Fokus auf vernetzte Umgebungen und Data-Driven AV

Für den Markteintritt setzt IUF auf eine Kombination aus lokaler Expertise und internationaler Projekterfahrung, unter anderem aus den Bereichen Sport-Retail und Hospitality.

„Deutschland ist ein Markt, der Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung schätzt – was direkt mit der Arbeitsweise von IUF übereinstimmt“, sagt Josh Bunce, CEO und Gründer von IUF.

Der Ansatz von IUF verknüpft technologische sowie physische Umgebungen mit datenbasierten Insights. Dabei positioniert sich das Unternehmen explizit als Full-Service-Partner: Neben der Installation liegt der Schwerpunkt auf der langfristigen Betreuung und der Sicherstellung der permanenten Funktionsfähigkeit der Systeme in Sektoren wie Retail, QSR und Corporate.