Umdasch The Store Makers hat den weltweit größten Charlotte Tilbury Flagship-Store im Londoner Covent Garden realisiert. Bereits vergangenen Winter war die Eröffnung. Der rund 400 Quadratmeter große Store im Londoner Theater-, Einkaufs- und Vergnügungsviertel entstand in Zusammenarbeit mit Zebra Architects und dem Global Store Design Team von Charlotte Tilbury.

Dabei übernahm Umdasch die Fertigung maßgeschneiderter Möbel und Designelemente. Der Covent Garden Store ist der erste in einer Reihe international geplanter Charlotte Tilbury Stores, bei denen Umdasch Ladenbaupartner ist.

Multisensorischer Erlebnisraum als Ansatz

Das Konzept folgt dabei dem Ansatz eines multisensorischen Erlebnisraums. Ein geschwungener rosa Regenbogen auf dem Boden zieht sich als Leitelement durch den Store.

Der Regenbogen verbindet damit drei Erlebniszonen: den Pillow Talk Parlour für private Produktentdeckung, das Beauty Boudoir für Events und private Beauty-Erlebnisse sowie den Skin Spa für Gesichtsbehandlungen.

Storytelling statt simples Showcasing

Auch Digital Signage ist im neuen Flagship-Store vertreten – wenn auch dezent. Dabei sind verschiedene digitale Elemente dynamisch im Store integriert. Der Flagship-Store von Charlotte Tilsbury ist dabei ein gutes Beispiel für den Balanceakt zwischen Digitalisierung der Inhalte und Natürlichkeit der Produkte. Somit soll – typisch für Flagship-Stores – ein immersives Markenerlebnis entstehen. Hierbei sind emotionales Storytelling und personalisierte Erlebnisse wichtiger als das reine Präsentieren von Produkten.

„Unsere Aufgabe war es, die Vision von Charlotte Tilbury in ein physisches Erlebnis zu übersetzen und einen Raum zu schaffen, in dem jedes Detail die Handschrift der Marke trägt“, sagt Roman Fußthaler, Managing Director Premium Solutions bei Umdasch The Store Makers.