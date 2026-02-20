LED Studio hat CineAV als autorisierten Distributor für Afrika benannt. Die Vereinbarung formalisiert die Zusammenarbeit zwischen dem britischen LED-Hersteller und dem regional etablierten AV-Anbieter.

CineAV liefert AV-Lösungen in den Bereichen Commercial, Retail, Corporate und Digital-out-of-home. Managing Director Tyron Ackerman führt das Unternehmen, das über lokale Infrastruktur, Installationskapazität sowie Service und Support in Afrika verfügt.

LED Studio arbeitet nach einem kanalbasierten Vertriebsmodell. Die Fertigung des Unternehmens befindet sich in Großbritannien. Sales Director Ryan Austin-Smith verantwortet den Vertrieb. Die Partnerschaft wurde im Januar 2026 geschlossen.